Maiara quer que fãs parem de dar roupa íntima para Fernando

A cantora Maiara usou as redes sociais para mandar um recado inusitado para as fãs do seu namorado, o cantor Fernando. A sertaneja pediu para que as fãs parem de dar roupas íntimas para ele quando fazem aquelas visitinhas no camarim.

Leia também: Maiara se declara para Fernando: "Não aceito mais minha vida sem você"



Reprodução/Instagram Maiara fica incomodada com presentes que fãs dão a Fernando





Leia também: Associadas ao nazismo, Maiara e Maraísa devem processar Folha de S. Paulo

Nos stories do Instagram, a dupla de Maraisa disse: "Fãs do meu namorado, vocês que querem dar roupa íntima para ele. Vocês que vivem dando vários presentes para ele no camarim, quando voltar os shows, por favor não deem cueca ".

Declaradamente ciumenta, Maiara demonstrou que o que realmente a incomoda não é o fato de Fernando ganhar as cuecas das fãs, mas sim os modelos que elas escolhem. "Se você realmente quiser dar [um cueca para ele], não dê de estampa, principalmente de lua, estrela", disse a cantora aos risos.

Leia também: Maiara dá presente milionário para Fernando e cobra pedido de casamento

Antes de mandar o recado, Maiara fez vários stories mostrando que o namorado preparou um jantar especial para ela. "Meu amor cozinha, depois ele não quer eu fale de casamento", disse a sertaneja em um tom apaixonado.