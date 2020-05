Com coronavírus, Microsoft planeja Windows 10X em notebooks comuns

Divulgação/Surface Microsoft redefine Windows 10X





A Microsoft decidiu repensar o Windows 10X , o sistema operacional anunciado no ano passado planejado para dispositivos com duas telas. Agora, a empresa planeja levar o sistema operacional, pensado para ser mais flexível e simples do que o Windows 10 convencional, em notebooks comuns, com apenas um display.

Segundo Panos Panay, chefe da divisão de Windows e dispositivos da Microsoft , a decisão parece estar relacionada com a pandemia enfrentada pelo mundo agora. "O mundo é muito diferente do que era em outubro, quando apresentamos nossa visão para uma nova categoria de dispositivos com duas telas", afirmou ele no blog oficial da empresa.

Apesar da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o Windows tem visto um aumento de uso nos últimos tempos, com mais pessoas forçadas a estudar e trabalhar de suas casas. O resultado disso foi um aumento de 75% no uso do sistema operacional quando comparado com o mesmo período do ano passado. Isso pode ter feito com que a empresa voltasse seus esforços para um formato mais convencional em vez de pensar em um formato ainda experimental.

O que não está claro é quando os primeiros notebooks com Windows 10X começarão a chegar ao mercado. A Microsoft também não detalhou o que o sistema operacional trará de diferente em comparação com o Windows 10 convencional além de uma interface um pouco mais moderna. A empresa precisará deixar claro quais são as vantagens e desvantagens de um sistema sobre o outro, o que até o momento fica pouco claro, especialmente quando os dois forem usados em laptops de uma tela.

Isso também não quer dizer que a Microsoft abandonou o Surface Neo e os dispositivos de tela dupla. O Neo foi adiado para 2021, ainda sem um prazo definido. Não há previsão para que aparelhos com dois displays comecem a chegar ao mercado.