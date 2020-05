Depois de negar falha, Xiaomi libera opção para desabilitar coleta de dados

A opção de não coletar dados passa a existir apenas no modo de navegação anônima , o que significa que a empresa deve continuar obtendo informações na navegação padrão.

A Xiaomi liberou, nesta segunda-feira (4), uma atualização que permite que usuários escolham se o celular irá coletar dados de navegação anônima. A medida foi tomada depois que a empresa foi acusada de roubar informações de seus clientes através do navegador.

Xiaomi libera atualização do navegador

