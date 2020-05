Bruna Marquezine diz que é "fake" conversa com Flay em que debocha de Neymar

Bruna Marquezine foi envolvida na polêmica entre Flayslane e Neymar . Uma suposta conversa em que a atriz e a ex-BBB debocham do jogador de futebol viralizou nas redes sociais, mas, segundo Bruna, tudo não passa de uma montagem.

Na conversa, Flay teria dito: "Oi, Bru. Como você aguentou aquele tão pequeno ‘mermã’". Bruna Marquezine teria respondido: "Me fala você, dividimos o mesmo pintinho. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão (risos)". A ex-BBB supostamente acrescentou: "Só cabe na mão mesmo, porque em outro lugar é difícil".

eu não gosto que mentira não viu neymar pic.twitter.com/wA3xe1FQyf — Flay ? (@fIaysIane) May 4, 2020





Uma pessoa Twitter escreveu o seguinte ao ver o print dessa conversa: "Bruna Marquezine a melhor... debochada". A atriz resolveu responder o comentário e esclarecer as coisas: "Isso é FAKE".

Isso é FAKE! — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) May 4, 2020

A confusão começou após Flaylasne dizer ao youtuber Matheus Mazzafera que já tinha ficado com Neymar. O jogador negou e ainda tirou sarro da cantora ao comentar em um post sobre o assunto: "Rir pra não chorar".

A polêmica aumentou porque o ex-marido de Flay, Jhonatan Ricarte, saiu em sua defesa dizendo que a cantora disse a verdade e foi ele quem apagou as conversas da ex com o jogador. Além disso, a atriz Dani Griff, amiga da ex-BBB , chegou a divulgar as supostas conversas da morena com Neymar em seu Instagram.