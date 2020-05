Governo e prefeitura de Porto Velho ajustam estratégias e mais medidas de combate ao coronavírus serão anunciadas

.

Novas medidas passam a ser alinhadas entre o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho em busca de conter o avanço da proliferação do coronavírus na Capital. Alguns ajustes que incluem estratégias mais fortes no combate ao vírus começaram a ser debatidos no final da tarde de segunda-feira (4) durante reunião entre o governador do Estado, coronel Marcos Rocha, e o prefeito Hildon Chaves, no Palácio Rio Madeira. Outras reuniões devem acontecer ainda está semana quando serão anunciadas mais ações que devem ser implementadas.

Tanto o governador quanto o prefeito comungam do mesmo propósito de buscar esforços e otimizar os recursos que garantam melhor assistência à sociedade. Considerada o epicentro do coronavírus em Rondônia, a Capital tem mais de 540 casos confirmados da Covid-19, até o final da tarde de segunda-feira, quando foi publicado o boletim diário, apontando, inclusive, 17 óbitos somente em Porto Velho, dos 25 já registrados em Rondônia. Ao todo, até o final de ontem (4) foram confirmados 756 casos da Covid-19 em todo Estado e a preocupação aumenta com o número de pacientes internados já na Capital.

Para se ter uma ideia do avanço preocupante de casos de Covid-19 no Estado, na segunda-feira foram confirmados 51 novos casos em Rondônia, 38 destes em Porto Velho, oito em Jaru, dois em Alto Alegre, um em Vilhena, um em Governador Jorge e um em Machadinho do Oeste.

O cenário vem preocupando nos últimos dias e, consequentemente, pode agravar a saúde. Por esse motivo, medidas que podem ser tomadas para minimizar o impacto na saúde e, também, econômico foram às pautas da reunião que, inclusive, contou com as presenças do secretário-chefe da Casa Civil, José Gonçalves Júnior; do secretário de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo; do secretário de Estado de Finanças (Sefin), Luis Fernando; da secretária Municipal de Saúde (Semusa), Eliana Pasini; da secretária adjunta Municipal de Saúde, Marilene Penati; além do representante da prefeitura, Basílio Leandro.

O governador deixou claro que a situação é extremamente preocupante, uma vez que o quadro de contaminação por Covid-19 em Porto Velho aumenta a cada dia. Por isso, os Executivos Estadual e Municipal estão unindo forças em prol da saúde da população contra o coronavírus. Como bem frisou o secretário Fernando Máximo "o encontro entre o governador e o prefeito da Capital foi considerado muito importante, pois caminhando junto teremos mais força e juntos conseguiremos otimizar recursos visando oferecer um atendimento de melhor qualidade à população".

Outras reuniões devem acontecer durante a semana e o governador Marcos Rocha afirmou que todas as formas para combater o maior inimigo invisível enfrentado em todo Estado serão colocadas em prática, cujo objetivo maior está em salvar vidas e por esse motivo o alinhamento é imprescindível.

