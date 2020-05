CNN estaria de olho em jornalista da Record demitido e trocado por ex-Globo

A demissão de Luiz Carlos Braga da Record TV de Brasília gerou polêmica, isso porque os colegas de redação do jornalista teriam escrito uma carta dizendo que a "única relevância curricular" do seu substituto, Matheus Ribeiro , "é a sua orientação sexual". A carta dividiu opiniões, mas Luiz Carlos pode voltar ao ar em breve, pois, segundo a colunista Fábia Oliveira, ele está negociando com a CNN Brasil.

Reprodução Luiz Carlos Braga foi trocado por Matheus Ribeiro na Record TV de Brasília





Ainda de acordo com a colunista, antes de acertar com a Record TV e sair da Globo , Matheus Ribeiro, que ficou conhecido por ser o primeiro homem assumidamente gay a apresentar o "Jornal Nacional", tentou entrar para o time da CNN Brasil , em Brasília, mas a nova emissora optou pelo jornalista Daniel Adjuto, que era repórter do SBT no Distrito Federal.

Matheus Ribeiro também virou assunto por participar de um programa de rádio para falar da sua estreia na Record TV de Brasília e descumpriu as regras de distanciamento social estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ele apareceu sem máscara e muito próximo das outras pessoas.