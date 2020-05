Anéis, correntes e brincos sem contaminação: veja como limpar seus acessórios

Por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), a limpeza ficou ainda mais intensa, desde os tênis até as roupas. E os acessórios, como anéis ou brincos, não fogem dessa nova realidade.

Os acessórios também podem ser contaminados, já que o coronavírus pode sobreviver em diferentes superfícies por dias. Por isso há a necessidade da limpeza da maneira adequada também desses objetos se precisar sair de casa.

De acordo com a 3 Elas Semijoias, marca fundada por Daniela Mumbach, com materiais encontrados em casa, é possível limpar os acessórios de forma simples, fácil e rápida. Você vai precisar de água morna, detergente neutro e uma escova macia.

Passo a passo de como limpar acessórios

E com três passos simples, os acessórios não serão danificados e a durabilidade das peças pode até ser prolongada.

1° Passo: Mergulhe as peças em um pote com água limpa e morna, depois retire com cuidado.

2° Passo: Coloque os acessórios em outro pote, com água e detergente neutro. Com a escova macia, cuidadosamente esfregue as partes lisas dozicornias, cristais cravados e correntarias. Este processo não é recomendado para pedras naturais. Se preferir, deixe a peça por alguns minutos na mistura.

3° Passo: Enxague os acessórios com água limpa e lembre de tirar todo o detergente. Na hora de secar, pode deixar secando naturalmente ou usar um secador de cabelo ou papel toalha.