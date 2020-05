Rugas profundas antes dos 40? Saiba o que fazer para evitar e como tratar

Com o passar dos anos é inevitável exibir rugas e marcas de expressão no rosto. Mas algumas delas insistem em aparecer antes do tempo. Há quem tenha rugas antes dos 40 anos, por exemplo. E são linhas realmente marcadas na pele, as chamadas rugas profundas precoces.

Pixabay Rugas antes dos 40 anos podem ser evitadas mudando alguns hábitos e eliminando outros

Leia também: 5 sinais que mostram uma pele envelhecida antes do tempo e como evitá-los



De acordo com o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, essas rugas antes dos 40 são resultados de maus hábitos, principalmente com relação à exposição solar de forma inadequada e sem proteção, alimentação, estresse, qualidade do sono e tabagismo.

O cirurgião plástico Mário Farinazzo, membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) concorda com Salomão Jr ao citar o cigarro como agravante.

"Além dos raios solares que degradam as proteínas de sustentação da pele e envelhecem o tecido cutâneo, sabemos que o cigarro causa grandes danos para o surgimento das rugas profundas ", afirma Farinazzo.

"Ele prejudica a circulação de sangue na pele e, com isso, dificulta tanto a chegada de nutrientes como a liberação de toxinas. É como se fosse uma horta pouco irrigada que seca e produz poucos alimentos. Além disso, as rugas ao redor da boca, conhecidas como 'código de barra' se acentuam muito nos fumantes pelo próprio movimento de segurar o cigarro entre os lábios", completa o cirurgião.

Outro ponto que já foi destacado pelo dermatologista e merece atenção é em relação ao sono. "É um é momento restaurador para a pele e para outros órgãos do corpo. Quando não dormimos direito não permitimos que as células sejam renovadas e os radicais livres eliminados. Isso tudo prejudica o aspecto da pele e predispõe o aparecimento de rugas" , fala Farinazzo.

Dá para se livrar essas rugas profundas?

Getty Images Rugas profundas antes do 40 podem aparecer na boca, no pescoço e em outras regiões

Já existe tecnologia usada no tratamento dessas rugas que aparecem antes do tempo. Uma delas é o Surgical Derm , que amezina a aparência das marcas em poucas sessões.

"É um plasma frio que entra na pele com um orifício muito fino e se espalha na derme. Com isso, há uma grande contração da pele, que reduz de forma eficaz a flacidez e rugas com resultado percebido já na primeira sessão", diz Salomão Jr.

Se forem necessárias outras sessões, é possível repetir o procedimento até três vezes a cada dois meses. "Esse procedimento traz grande resultado em rugas profundas ao redor da boca e no pescoço", comenta o médico dermatologista.

Se além das rugas profundas a paciente também tiver flacidez, a tecnologia indicada é a Ultrassom 3D Solon . É possível ajustar exatamente a profundidade que o ultrassom irá agir e qual o tamanho do dano térmico, chegando até a derme e estimulando a produção de fibras de sustentação da pele, o que diminui a flacidez.

Leia também: Sinais da pandemia na pele: saiba como evitar as rugas de estresse

De acordo com Salomão Jr, é algo bastate eficaz, pois é controlado o quanto de músculo e de pele será contraído para conseguir "estimular mais colágeno com mais eficácia e menos dor".

Ainda é possível apostar em produtos, como aqueles com ácido hialurônico, ou procedimentos com bioestimuladores e até enxertos de gordura, mas para qualquer ação é preciso o aval e acompanhamento de um médico.

O que fazer para evitar as rugas antes dos 40?

Divulgação Dormir bem e cuidar da alimentação são boas armas contra as rugas precoces

Se seu rosto ainda não tem tais linhas, é hora de rever hábitos. Além de abandonar o cigarro e cuidar da qualidade do sono, a dica de Salomão Jr é focar na alimentação.

Itens como carboidratos de alto índice glicêmico, como açúcares e massas de farinhas, ou alimentos com gorduras saturadas, como as frituras, devem ser evitados a fim de ter uma pele e um organismo mais saudáveis. Como ressalta o dermatologista, qualquer alimento que cause inflamação e liberação de radicais livres são danosos para o nosso corpo em geral e para a pele.

Leia também: 8 alimentos antirrugas para você incluir agora em seu cardápio

"Para prevenir, dê preferência para produtos integrais, que além de causar menos inflamação e têm mais fibras. As gorduras boas presentes nas castanhas, por exemplo são uma forma de cuidado com a pele e prevenção do envelhecimento", indica o especialista.

As frutas também são bem-vindas para evitar as rugas antes dos 40 . "A vitamina C, presente em sucos cítricos como laranja, acerola e limão, é um potente antioxidante e está envolvido com a produção de colágeno e elastina, que dão mais firmeza e mantém a pele mais bonita e saudável. Frutas vermelhas como maçã, uva e ameixas contém substâncias antioxidantes que retardam o processo de envelhecimento", indica também Farinazzo.