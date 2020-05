Horóscopo do dia: previsões para 5 de maio de 2020

Marcelo Dalla Veja o horóscopo do dia desta terça-feira





ÁRIES

Os relacionamentos ganham destaque com a Lua no signo oposto, Libra. Você está mais espontâneo e direto, é bom ter cuidado para não exagerar e ferir o outro. Com o Mercúrio e Urano , você pode se libertar de velhos condicionamentos e revolucionar sua forma de pensar. Novidades, surpresas e mudanças continuam favorecidas. O aprendizado é seguir em harmonia, sem conflitos, ou pode haver rupturas. No fim da tarde a Lua desafia Plutão: evite medir forças, procure voltar a atenção para si mesmo.

TOURO

Importantes aprendizados e mudanças continuam em pauta. Novas ideias e inspirações podem surgir, fique atento. Invista no desapego, perdão, nas curas emocionais e na harmonia em suas relações. Veja o que em você em sua vida quer alterar, ou mesmo erradicar. Conte com mais clareza, vitalidade e força de vontade. A Lua segue em Libra , favorecendo a colaboração e as atividades em parceria. Questões ligadas aos relacionamentos podem ser resolvidas com amor, gentileza e diplomacia.

GÊMEOS

Diplomacia, amor e compreensão ganham destaque. Com a Lua em Libra e o Sol em Touro, exercite a comunicação não violenta, mais calma, pacífica e afetuosa. Você está em pleno final de um ciclo solar. É tempo de refletir sobre seus valores, sua autoestima e seu merecimento. Procure também cuidar de si mesmo, ao invés de projetar carências e expectativas. Com Mercúrio e Urano juntos, você pode investir em novos aprendizados, enquanto velhas maneiras de pensar que já não servem mais.

CÂNCER

A preferência para atitudes mais metódicas, ponderadas, práticas, calmas e determinadas. A Lua segue em Libra, enquanto o Sol segue em Touro, pedindo simplicidade, equilíbrio, harmonia, conforto e segurança. Você pode também promover uma verdadeira desintoxicação emocional e livrar-se do peso de experiências passadas. É importante evitar disputas e confrontos. Ao harmonizar seus conflitos internos, consequentemente suas relações se tornam mais harmoniosas também.

LEÃO

É tempo de colocar seus pés no chão, de cultivar perseverança e determinação para superar os obstáculos e desafios. Com a Lua em Libra, invista na harmonia e no equilíbrio de suas emoções. O Sol caminha em Touro para favorecer a praticidade, a cada dia você fica mais certo de seus objetivos e ganha clareza sobre quais são as melhores soluções. Continue a renovar e reciclar áreas de sua vida que estejam desgastadas ou estagnadas. Concretização e objetividade são as palavras-chave para o período.

VIRGEM

Período de importantes reflexões e análises. O céu pede a mudança de muitos conceitos, ideias e comportamentos obsoletos. Com o encontro de Mercúrio e Urano, não tenha receio de pensar diferente, ou aprender algo novo. É importante cultivar flexibilidade e respeitar as mudanças nos outros também, sem cobrar ou impor suas "verdades". A Liberdade deve ser respeitada, bem como a responsabilidade na forma como se relaciona com o mundo. Invista em si mesmo e deixe que cada um seja como quiser ser.

LIBRA

O Sol em Touro o ajuda a priorizar planos e metas, a ganhar clareza sobre quais mudanças são necessárias promover em prol de algo maior e melhor. É tempo de mais praticidade, bom para dar continuidade nos novos projetos. Priorize a economia, os bens duráveis e a segurança. A Lua segue em seu signo, indicando mais sensibilidade. Um pouco de recolhimento faz-se necessário para amadurecer suas ideias. Enquanto isso, você pode saborear os prazeres simples que a vida oferece.

ESCORPIÃO

É tempo de deixar velhos comportamentos para trás, promover limpezas e transformações em nome da harmonia. Júpiter e Plutão se combinam, favorecendo aprofundamentos. Ganhe tempo para meditar, respirar, ponderar. Terapias que promovem o equilíbrio emocional são recomendadas. O contato com a natureza também! Suas habilidades sociais, sua capacidade ouvir ou outro continuam em destaque. No período da noite é melhor resguardar-se de situações arriscadas. Desapego é a palavra de ordem: perdoar, limpar, liberar, compreender.

SAGITÁRIO

Procure agir com sensibilidade, cultivar sentimentos refinados e deixar para trás crenças e pensamentos obsoletos. Procure também voltar a atenção para si mesmo, assim pode perceber quais as mudanças devem ser efetuadas. Júpiter e Plutão continuam juntos: cuidado pra não exagerar nas expectativas, nos gastos e nas exigências. O céu pede mergulhos mais profundos e sua alma, mais introspecção para revisões. Você pode desfazer mal entendidos com abertura para o diálogo, diplomacia e compaixão.

CAPRICÓRNIO

O período de mudanças, reformulações, libertações continua. É tempo de questionar-se. Planos e ambições devem ser alinhados com a realidade. É fundamental buscar o autoconhecimento e a expansão da consciência, para que sua fé se fortaleça cada vez mais. Muitos ajustes estão em pauta. Mas as mudanças devem ser promovidas por você mesmo, sem controle, cobranças ou exigências em relação aos outros. As disputas podem trazer prejuízos ou gerar reações exaltadas. Quanto mais comedimento e harmonia, melhor.

AQUÁRIO

Momento de recriar sua vida, mudar de postura, rever conceitos para tentar diferente. Você pode até mesmo começar uma nova atividade, assimilando novas técnicas. Entre na onda da mudança, é tempo de renovação em seu modo de pensar. Vale mudar os móveis de lugar, ou investir em novas amizades. Ouse ser original, mas cuidado para não bater de frente com ninguém. A Lua segue em Libra e pede mais diplomacia. Liberdade e individualidade devem ser respeitadas, mas sem discórdia nas relações.

PEIXES

Aprendizado do momento: buscar mais espaço para inovações, sem negligenciar os compromissos e as responsabilidades. Cultivar gratidão pelo que já conquistou, ao invés de se queixar por insatisfações ou expectativas não correspondidas. Evite gastos excessivos ou desperdícios. Com a Lua em Libra, a harmonia e o equilíbrio devem vir em primeiro lugar. Invista na sua paz e tranquilidade. O Sol segue em Touro para favorecer a realização de metas práticas. Vale também organizar a agenda e estabelecer prioridades.

