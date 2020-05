Crepúsculo: Stephenie Meyer anuncia novo livro da saga

Há 15 anos, a autora Stephenie Meyer estava conquistando vários leitores após publicar livro de estreia, Crepúsculo - que logo ganhou uma adaptação cinematográfica. Agora, depois de Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, a novidade é que Meyer está retornando ao mundo de Crepúsculo com Midnight Sun, a tão aguardada continuação da saga.



A notícia foi revelada por meio de um um anúncio surpresa em seu site. Tudo começou com uma contagem regressiva que levou os fãs a loucura que acabara criando várias teorias sobre o que estava por vir - inclusive já aguardando o anúncio de Midnight Sun, que traz a narrativa a partir do ponto de vista de Edward (Robert Pattinson).



Quando a contagem regressiva terminou na manhã desta segunda-feira, 04, o site de Meyer até parou de funcionar com tantos acessos. Mas, em um vídeo que foi ao ar no Good Morning America, Meyer anunciou o lançamento do Midnight Sun para dia 04 de agosto. A data de lançamento e as informações do livro também foram publicadas em seu site.



No vídeo, Meyer fala sobre o anúncio da data de lançamento do livro em meio à nova pandemia de coronavírus. “Eu não tinha certeza se era o momento certo para publicar este livro, mas alguns de vocês estavam esperando há tanto tempo que não parecia justo fazer vocês esperarem mais, " ela disse.

MIDNIGHT SUN TERIA SIDO PUBLICADO EM 2008

Embora a autora originalmente teria publicado Midnight Sun em 2008, Meyer acabou cancelando os planos depois que uma cópia de seu manuscrito vazou online. A autora postou um rascunho parcial do trabalho em seu site, mas nunca divulgou uma história completa. Na época, ela se referiu ao Midnight Sun como "um exercício de desenvolvimento de caráter que ficou totalmente fora de controle".