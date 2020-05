Ex-"A Fazenda", Thayse Teixeira é acusada de descumprir acordo com caricaturista

A indignação de Thayse Teixeira, influenciadora queridinha da web e ex-participante do reality show " A Fazenda ", da RecordTV , com a notícia de que estaria em débito com Dilean Paiva, da D&E Caricaturas, chamou mais atenção do que o próprio acordo em si, que, segundo ele, seria um post no feed. Além do desmentido, a "Dona do Cariri" reforçou seu descontentamento com "textão" nas redes sociais e alfinetadas direcionadas ao profissional baiano. Um dos trechos diz: "Prefiro pagar a ter que divulgar quem não faz por merecer, mas cada um com o seu jeito de aparecer, né? Vamos respeitar o momento dele!"; e, em outro: "Ainda bem que quem me importa sabe quem eu sou. Às vezes, sinto vergonha da humanidade, e vocês?", questionou, via Stories.

Reprodução Thayse Oliveira





Dilean acredita que a falta de comunicação com a artista foi o estopim para a confusão. "Fiz uma arte, e como pagamento, ela iria fazer propaganda em seu Instagram, mas isso não aconteceu. Depois, uma das 'assessoras' que intermediou tudo e enviou os áudios com os direcionamentos dela pediu para eu esperar, já que Thayse havia entrado em 'A Fazenda' e sairia de lá mais conhecida, etc. e tal! Entendi e aceitei a proposta!", destacou, antes de lançar uma pergunta no ar: "Quanto tempo faz que o programa terminou? Mandei o desenho no dia 22 de agosto do ano passado e não deram mais sinal de vida. São esses acontecimentos que nos deixam com vontade de desistir dos nossos sonhos. Essas pessoas não nos valorizam".

Divulgação Cartoon da Thayse Teixeira





O cartoon que gerou todo bafafá é o que está impresso no trailer e em todo o material gráfico do Food Truck da Dona, que é especializado em pizza e fica em Fortaleza, no Ceará. "Em respeito ao seu trabalho, não se preocupe, vou solicitar que a minha equipe remova a imagem e a substitua por outra. Se soubesse que era uma arroba (símbolo @), teria dado 10 arrobas. Gente do céu, a coisa mais sem noção que já vi na vida, sinceramente. Mas me chama no DirectMessage que faço questão de pagar você, viu? Sabe por quê? Você é um artista! Esse talento, esse dom foi Deus que te deu. Uma arroba é muito pouco. Não faça isso, não, por favor! Existe uma diferença entre preço e valor e o seu, pode ter certeza, vale muito".

Reprodução/Instagram Thayse Teixeira





Procurado pela Coluna Marcelo Bandeira, Dilean não escondeu a tensão e a chateação com o que considerou um descaso, um deboche, principalmente com a parte da conversa em que a ex-peoa relata o caso ao seu contador. "Fabrício, boa noite. Eu fiquei sabendo hoje que estou devendo uma arroba. Foi uma caricatura que um artista fez, enviou pela assessoria e eu não divulguei. Como fazemos? Vai colocar no balanço de setembro de 2019 ou abril de 2020? Eu posso ir para o SPC por dever uma arroba? Eu não estou entendendo mais nada do Brasil, socorro". Ao ser questionado sobre o possível valor a ser pago, o caricaturista afirmou: "Isso já está sendo calculado pela minha advogada".

Reprodução/Instagram Dilean Paiva





Beleza, saúde e bem-estar

Gabriel Fuentes começou o mês de maio em grande estilo. O bonitão, que está prestes a voltar ao ar como Bernardo, filho de Vera Holtz e Luis Melo em "Nos Tempos do Imperador", novela das seis da Globo que sucederá o compacto de "Novo Mundo", contou que é o novo embaixador de Pantene Brasil, da Procter & Gamble. "A partir de agora, vou estar junto com vocês compartilhando as melhores dicas para cuidar do cabelo em casa, repensar hábitos, aproveitar momentos de autocuidado e não deixar de brilhar e se sentir bem nesse momento diferente que a gente está vivendo. Uma honra fazer parte desse squad e ser o representante dessa marca que uso sempre. Vamos comigo fortalecer o movimento?", sugeriu o ator, fazendo uso das hashtags #fiqueemcasa, #cabelopantene e #stayhome. Micael, o Borges, foi um dos primeiros a parabenizá-lo. "Manda uns kit pra cá, para eu parar de lavar o cabelo com sabão de coco em barra, porque o meu já está tipo palha", disse ele, brincando. Já Pablo Morais achou a novidade "cool" (legal, na tradução do inglês), enquanto Douglas Sampaio mandou um "tirou muita onda, irmão, parabéns". Algo me diz que o veremos muito por aí!

Divulgação Gabriel Fuentes









Fazer o bem faz bem!

Roberto Rabello carrega uma extensa lista de adjetivos, mas um se sobressai entre todos eles: empático. Ao tomar conhecimento de que as medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus provocaram um forte impacto no mercado de flores, especialmente em Atibaia, no interior de São Paulo, ele não pensou duas vezes: criou uma campanha para tentar amenizar e, principalmente, ajudar os produtores parceiros de lá! Não à toa, abriu as portas de sua casa, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, para estimular o consumo individual. Não é que deu supercerto? Ronnie Von, Regina Volpato, Gilberto Barros, Rita Cadillac, Solange Frazão, Camila Galetti, Luciano Faccioli, Mara Maravilha, Sonia Abrão e Gessica Kayane, a Gkay, entre outros famosos, gravaram vídeos e publicaram posts nas redes sociais. "Não está sendo fácil, mas juntos somos mais fortes", ressaltou Rabello, dando mais sentido àquele ditado conhecido por muitas pessoas de que "a união faz a força". Para finalizar, a caixa de orquídea, com 4 unidades, está saindo por R$ 150,00. Já as encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 95486-5294, e há entrega em domicílio. E a gente, lógico, segue na cola de Roberto em todos os seus projetos do bem.

Divulgação Roberto Rabello





Música e badalo

Neste momento de distanciamento social, Anitta vem aproveitando o espaço na agenda de shows para dar luz a um talento ainda pouco conhecido do grande público, o de apresentadora. Agora, para quem estava com saudade de ver a "poderosa" brilhando na TV, um aviso: ela segue repleta de planos. Um deles estreia no próximo dia 14, no Multishow. Trata-se do programa "Anitta Dentro da Casinha", em que a ideia é mostrá-la cantando, dançando, atuando, exercitando-se, divertindo-se e recebendo (virtualmente, é claro!) amigos para participarem de bate-papos e de brincadeiras. Inclusive, parece que a cantora também ficará responsável por assumir funções por trás das câmeras. Por falar nisso, os fãs verão todos os conteúdos exclusivos no YouTube e nas redes sociais do canal a cabo.

Reprodução/Instagram Anitta









Troca de figurinhas

Um dia a nossa hora chega, e é esse momento que a mineira Fernanda Campos está vivendo na carreira. Aos 23 anos, a influenciadora digital passou a entender melhor as engrenagens da profissão. Seja com ideias de negócios, lifestyle inovador ou comportamento único, o objetivo é abrir espaço para o novo e o diferente. Não à toa, largou o curso de Direito, já que percebeu que não era a sua área. Hoje, faz fotos para lojas e é muito requisitada para trabalhos como modelo de roupa íntima e de maquiagem, e está muito feliz. Pensa que acabou? Não! "Tenho uma consultoria de marketing de influência que ajuda tanto as blogueiras que estão começando quanto as que já têm uma história", explicou durante conversa com o iG Gente. E quem pensa que a vida de uma influencer é só glamour e "recebidos" está muito enganado. Fê Campos contou que envolve muitas responsabilidades, até mesmo abrir mão de momentos de lazer para dar conta da agenda. Ufa!Senhor juiz, pare agora!

Divulgação Fernanda Campos





Senhor juiz, pare agora!



Tão certo como dois e dois são quatro é que nem todo artista da Globo nasceu com o bumbum virado para lua como Marina Ruy Barbosa , que não fez permuta na época em que oficializou a união com o empresário e piloto de corrida Alexandre Sarnes Negrão , desembolsando todo o valor do próprio orçamento. Ah, e com proposta de patrocínio de vários fornecedores, diga-se de passagem. Só que na contramão de tudo isso está outra celeb, que, mesmo estando no ar em uma reprise de novela, não conseguiu fechar buffet para a recepção após a igreja. Para complicar, a data está próxima. Na cara do gol, eu diria!

Conta Bandeira

• Enquanto aguardam o lançamento do DVD "Classics", gravado no fim de 2019, no Teatro Bradesco, em São Paulo, com as participações especiais de Ivete Sangalo , Daniel , Alexandre Pires , Chitãozinho & Xororó e Jon Secada, os fãs de Maurício Manieri puderam curtir uma live com o cantor pop pelo seu canal oficial no YouTube. Abre-se um espaço, um parêntese: o dono do refrão "Uh, uh, uh, uh, baby" já mantém regularidade com o formato ao vivo de interação há mais de três anos em seus perfis oficiais do Facebook e Instagram. E era mais ou menos essa a intenção. No set-list da apresentação, há clássicos do artista e muitos hits internacionais, como a dançante "Minha Menina" e as românticas "Bem Querer", "Pensando em Você" e "Primavera".

• O "Central da Esperança" foi criado pela TV Aparecida em meio à situação da pandemia do coronavírus, visando levar religiosidade, conforto espiritual, esperança e boa informação aos telespectadores. Há um mês no ar, o programa correspondeu muito bem ao seu propósito, elevando em mais de 50% a audiência da emissora no período da manhã. Segundo dados da Kantar Ibope Media, o "Central da Esperança" chega a ficar em 5º lugar no ranking dos canais abertos na Grande São Paulo, com pico de 1,25 ponto. A produção é exibida de segunda a sexta-feira, em três horários: às 7h45, 10h e 13h.

• No próximo dia 08, às 19h, a cantora Roberta Miranda realizará uma live no YouTube. No repertório, serão cantados grandes clássicos, como "A Majestade, o Sabiá", "Meu Dengo", "Sol da Minha Vida" e "São Tantas Coisas". A noite também contará com uma participação especial e diversas surpresas. Vale ressaltar que, neste período de quarentena, a artista reuniu um time de estrelas para a gravação do videoclipe do projeto "TeAbraçoComaMúsica". Feita de forma totalmente caseira, a produção foi realizada em apenas quatro dias e traz nomes, como o da cantora mexicana Ana Gabriel, da portuguesa Mariza, de Péricles, Sabrina Sato, Salgadinho, Simaria, Tom Cavalcante, Wanderléa e Zeca Pagodinho, que cantam em uma só voz uma mensagem bem atual de fé, positividade e coletividade.





• Com a pandemia do coronavírus e o isolamento social, a consultora executiva Anne Marinho e o tatuador e empresário Yurgan Barret decidiram criar o canal "Viver de Arte" no YouTube para dar dicas de "boas práticas de gestão empresarial" e de "como fazer dinheiro durante a crise", por exemplo. Desde que Anne se tornou sócia do Yurgan Tattoo Studio, no Rio, e passou a colocar seus aprendizados de 10 anos em multinacionais para gerenciar o estabelecimento, a empresa mais que triplicou de tamanho. "Para viver de arte no Brasil, não basta ser um artista incrível, é necessário também ser um bom gestor. A combinação desses fatores traz a excelência", disse Anne à coluna.

• Semana passada, a psicóloga e escritora Ellen Moraes Senra fez uma live em seu Instagram para falar de um assunto que muitas pessoas passam em suas vidas: a dúvida na hora de escolher qual profissão seguir. Além da pressão familiar, que cobra do adolescente uma carreira promissora, rentável e, às vezes, semelhante à já trilhada pelos pais, também há o fator do autoconhecimento nesse contexto. "Nós, psicólogos, estamos atendendo pacientes somente de forma on-line, situação que não imaginávamos até pouco tempo. Por isso, a pessoa precisa estar em constante atualização e, principalmente, evoluindo na busca de conhecer quem ela é, descobrindo o que de fato a faz realizada", ressaltou.

• Após retornar ao Brasil e se envolver em um intenso processo de criação e construção com a produção do espetáculo biográfico "Silvio Santos Vem Aí", o multifacetado Velson D' Souza, com mais de 40 trabalhos no currículo e escolhido para interpretar o personagem-título, também precisou encontrar novas formas de manter a mente criativa ativa durante o período de quarentena, em função da pandemia do novo coronavírus, responsável por pausar todas as atividades, especialmente as culturais. Para isso, ele se uniu aos autores do musical, Emílio Boechat e Marília Toledo - também produtora e uma das diretoras -, para criar a série digital "Home Office", estrelada por integrantes do elenco. Para assistir de casa e a qualquer hora, "Home Office" estará disponível nos canais oficiais da série, via YouTube e IGTV do Instagram.

• Profissional multifacetada, Nanda Marques é o novo reforço da Rádio Marujo Carioca. Na próxima quarta-feira, dia 6, a ruiva estreia na web rádio com o propósito de comentar assuntos relativos à beleza no programa "Em Destaque", da jornalista Priscila Silvestre, no ar às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Completam a resenha no estúdio o humorista Theus Alves e a psicóloga Rosângela Sampaio. Que o recém-lançado projeto, que traz a proposta de uma revista eletrônica semanal, com entrevistas interessantes, esclarecedoras e de linguagem leve, tem tudo para ser um sucesso, ninguém pode negar. Sintonize!

• Quem acompanha a modelo, digital influencer e miss Brasil Plus Size Aline Zattar pelo seu Instagram - seguido por mais de 265 mil pessoas -, vira e mexe é surpreendido por postagens em que ela aparece dando dicas de moda e beleza ou fazendo coreografias sincronizadas na quarentena de prevenção contra o coronavírus. No aplicativo TikTok, conhecido como Douyin na China, os usuários podem dançar e também fazer dublagens em outros idiomas. Mas o melhor ainda está por vir: Aline conta com a ajuda da filha, Maria Eduarda, a Duda, de 13 anos, para a produção dos looks, registro dos cliques e gravação dos vídeos. Não é fofo?

• Gui Taschetti é inteligente, sabe o que diz e sabe como dizer, tem repertório, referência e humor. Mais do que isso, tem mesmo é alma de artista e um novo programa na TV8 para chamar de seu: o "TalGui Show", exibido de segunda a sexta, às 13h, no canal 55.1 da TV aberta. Por falar na emissora paulistana, o ator Ricardo Macchi, que ficou famoso pelo cigano Igor em "Explode Coração" e pela participação no extinto reality show "Casa dos Artistas", assumiu há quatro meses a direção artística e de grade de programação de lá. Sorte a nossa - afinal, quem não quer mais ver gente boa em cena?