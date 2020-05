Luiz Eduardo Ramos e Braga Netto falam sobre combate à pandemia

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro da Casa Civil, Braga Netto, falaram sobre as estratégias de combate à pandemia de coronavírus no Brasil nesta segunda-feira (4), no Palácio do Planalto.

Segundo atualização do Ministério da Saúde divulgada hoje, o Brasil chegou a 105.222 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus (covid-19). O total de mortes subiu para 7.288. Com 263 novos óbitos, a marca representou um aumento de 4% em relação a ontem. É o segundo dia consecutivo em que o número de mortes fica abaixo de 300. No domingo foram contabilizados 7.025 falecimentos e com a inclusão de 275 óbitos.

Veja entrevista coletiva na íntegra



Braga Netto informou que, desde o último fim de semana até hoje, 4 mil unidades de álcool líquido, mais de 56 mil equipamentos de proteção individual (máscaras N95, aventais, luvas, toucas, máscaras cirúrgicas e protetores faciais), 20.710 testes rápidos e 30 ventiladores pulmonares foram enviados para o Ceará. Para o Amazonas, foram enviados 200 cilindros de oxigênio e 31 toneladas de álcool em gel. O transporte foi feito pela Força Aérea Brasileira.

O ministro também disse que 339 brasileiros (que estavam no Reino Unidos), 185 (na Nova Zelândia) e 32 (nos Emirados Árabes) foram repatriados no último fim de semana. Este ano, mais de 20 mil brasileiros foram repatriados desde a pandemia de coronavírus.

Pelo menos 12,4 milhões de brasileiros que pediram o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras) devem refazer o cadastro no aplicativo do programa ou no site auxilio.caixa.gov.br, disse hoje (4) o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Segundo ele, este é o total de inscritos que tiveram o cadastro classificado como inconclusivo, porque as informações não puderam ser analisadas pela Dataprev, estatal de tecnologia que processa os pedidos.

A Petrobras anunciou hoje (4) que a exportação de petróleo chegou a 30,4 milhões de barris em abril, ou 1 milhão de barris por dia vendidos ao mercado internacional. A marca recorde ocorre em meio a uma crise mundial que diminuiu a demanda global por petróleo, por causa da pandemia do novo coronavírus que levou a severas restrições de circulação de pessoas em diversos países.

Segundo a companhia, o volume exportado no mês foi 145% maior do que em abril do ano passado e contribuiu para reforçar o caixa. O recorde anterior de exportação da Petrobras foi de 771 mil barris por dia, alcançado em dezembro passado. A estatal informou que está direcionando os esforços para exportar a sua produção, após atender à demanda interna.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) realiza amanhã e na próxima quarta-feira (6) reunião, em Brasília, para definir a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 3,75% ao ano.

De acordo com pesquisa do BC junto ao mercado financeiro, a expectativa é que a Selic caia para 3,25% ao ano. Para a próxima reunião, em junho, a estimativa é que a taxa caia para 2,75% ao ano e termine 2020 nesse patamar.