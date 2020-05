Ex-MasterChef Helton Oliveira abrirá espaço gourmet em Minas Gerais

O ex-Masterchef Helton Oliveira iniciou a construção do tão sonhado espaço Dock Oliver, em Minas Gerais. O polêmico e carismático participante do reality de culinária falou sobre o projeto:

"O Dock Oliver é um espaço gourmet para que eu realize eventos fechados para até 10 pessoas, aulas de gastronomia e o lançamento do meu livro. Inclusive, neste espaço eu poderem criar receitas e gravar conteúdos para as redes sociais. É um espaço que eu sempre sonhei, muito antes do MasterChef BR, estou muito feliz!"

Helton nasceu em Mogi Mirim, São Paulo, mas cresceu na cidade mineira de Jacutinga. Ele participou da atração na Band na sexta edição do MasterChef Amadores e da 1 ª temporada de MasterChef A Revanche.