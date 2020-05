Anitta diz que precisou de plásticas e botox para ficar bonita

Anitta não tem o menor pudor para falar sobre as cirurgias plásticas que fez. A cantora já admitiu que passou por diversos procedimentos estéticos e voltou a fazer piada sobre o assunto em uma live com Mari Gonzalez , do "BBB 20".

Reprodução/Instagram Anitta brinca sobre cirurgias plásticas

Durante a transmissão ao vivo, a funkeira disse que gasta um bom tempo para se produzir. Anitta falou que não é só colocar a roupa, mas também tem que fazer cabelo, maquiagem e algumas outras etapas da produção antes de subir nos palcos.

A artista de Honório Gurgel ainda se comparou com amiga. "Não nasci com o dom da beleza como a Mari", brincou. "Precisei de umas 50 plásticas, botox...".

O namorado de Mari, Jonas Sulzbach também acabou fazendo uma pequena participação na live de Anitta. O infleuncer apareceu e disse que a namorada ficou mais gostosa depois de sair do "BBB 20". Quando estava no programa da Globo, a sister engordou 10 quilos, mesmo tendo marcado presença na academia do reality.