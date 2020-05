Microsoft libera evento de graça na internet; saiba como participar

Divulgação/Surface Microsoft disponibilizará palestras gratuitamente





Por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), diversas empresas tiveram de repensar seus eventos presenciais, e a Microsoft é uma delas. A companhia reformulou a edição de 2020 do Microsoft Build , conhecido como um dos maiores eventos voltados para os desenvolvedores de software.

Este ano, a empresa vai realizá-lo completamente online e de graça. Anteriormente, quem tinha interesse em participar da sucessão de palestras, deveria desembolsar US$ 2.395 (R$ 13.150 em conversão direta) como taxa de inscrição. Agora, além de ser gratuito, qualquer pessoa interessada pode se inscrever.

A empresa vai manter os eventos de abertura tradicionais, que contam com palestra do CEO da companhia, Satya Nadella. Além disso, os famosos workshops de 48 horas realizados durante o evento serão transmitidos por meio da plataforma Twitch .

Embora o Build ofereça às pessoas presentes informações sobre uma série de novidades da Microsoft , neste ano, os planos são um pouco diferentes. Os comentários de abertura serão bem mais curtos e, em seguida, o gerente de programas da Microsoft, Scott Hanselman, iniciará a primeira sessão do evento com uma palestra focada nos desenvolvedores.

"Não é o Build que pensávamos, mas será especial", diz Hanselman. "Mal podemos esperar para reunir nossa comunidade de desenvolvedores para aprender, conectar e codificar", completa.

Programação

Além dele, há planos para apresentações de Julia White, vice-presidente de Microsoft Azure; Scott Guthrie, vice-presidente executivo do grupo Cloud e AI; Panos Panay, diretor de produtos do grupo Microsoft Devices; Kevin Scott, diretor de tecnologia da Microsoft; Rajesh Jha, vice-presidente executivo da empresa; e Mark Russinovich, diretor técnico do Microsoft Azure.

O Build 2020 está previsto para acontecer entre 19 e 21 de maio, com a transmissão da abertura às 12h (horário de Brasília). De acordo com a empresa, as palestras serão seguidas por sessões de perguntas e respostas em momentos específicos para que o público possa participar.

Vale lembrar que, como o Microsoft Build é voltado para desenvolvedores, é possível que os anúncios sejam voltados para esse público. Dificilmente veremos informações sobre o Windows 10X , por exemplo.

As inscrições para o Build 2020 já estão abertas. Para os interessados, basta acessar o site oficial do evento e se cadastrar.