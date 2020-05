Orientação de ações no combate a Covid-19 é tema de videoconferência a gestores de saúde pública na região de Ji-Paraná

.

Com o apoio do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) promovem videoconferência na terça-feira (5) envolvendo técnicos da área que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus de 17 cidades da região central.

A pauta do encontro virtual é composta por dois itens: colocar em prática, conforme a realidade de Rondônia, as orientações do Conass sobre a Planificação para os gestores.

A outra, também gerida pelo colegiado de secretários estaduais, é a apresentação de proposta metodológica de tutoriais virtuais e multiplicação para todas as Unidades Básicas de Saúdes (UBS); ocasião de discussões sobre o material Covid-19 disponibilizado pelo Conselho.

Em Ji-Paraná, a videoconferência ocorrerá na sede da 1ª Gerência Regional de Saúde (1ª GRS), órgão subordinado da Sesau. "Essa integração, ainda que virtual, demonstra o comprometimento do governo de Rondônia em trabalhar incessantemente no combate à pandemia do coronavírus", destaca o gerente da 1ª GRS, Ivo da Silva.

"Estamos num momento de reunião de forças, em trabalhar duramente para conter os avanços do vírus. O encontro, que tem o apoio do Conass, vai servir também para a troca de experiências", frisou o gerente regional.

A região gerenciada pela 1ª GRS, compreende os municípios das regiões de Jaru a Presidente Médici, mais Alvorada do Oeste. Dos 705 casos de pessoas infectadas em Rondônia pelo novo coronavírus, 73 deles são moradores da região Central, segundo dados oficiais de domingo (3), da Secretaria de Estado de Saúde.