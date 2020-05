Nokia volta ao mercado brasileiro com celular de entrada

Divulgação Nokia 2.3 marca a volta da marca ao mercado mobile brasileiro





A Nokia está de volta ao mercado brasileiro de celulares. No último domingo (03), a marca lançou um smartphone de entrada no país com preço sugerido de R$899. O lançamento é uma parceria com a Multilaser , responsável pela montagem, distribuição, venda e assistência técnica do dispositivo.



Os últimos celulares da Nokia a serem lançados no Brasil foram os Lumias 930 e 630, em maio de 2014, lançados com o nome da Microsoft - parceira na ocasião. Depois disso, a companhia parou de vender celulares por aqui, e sua divisão mobile foi reorganizada globalmente como HMD Global.

Leia também: De volta ao mercado premium, Motorola lança Edge e Edge+



Em 2017, a HMD Global voltou ao mercado e, agora, faz parceria com a Multilaser para entrar também para o mercado brasileiro. Por aqui, a ideia da Nokia é focar em smartphones de entrada e intermediários, os mais vendidos no país. Por enquanto, os celulares são importados, mas a Multilaser estuda uma produção local no futuro.

Nokia 2.3

O lançamento da marca, o Nokia 2.3 , tem características mais básicas e pode ser uma boa opção para o público que exige menos dos aparelhos. Com processador MediaTek Helio A22, o celular vem com 2GB e 32GB de armazenamento interno.

Leia também: Xiaomi desenvolve celular dobrável no estilo flip, dizem rumores



A câmera traseira é composta por um conjunto de duas lentes, sendo a principal de 13 MP. O sensor auxiliar é responsável por produzir efeitos de profundidade, como o modo retrato, e tem 2 MP. A câmera frontal tem 5 MP, e a bateria do celular é de 4.000 mAh.

O modelo é lançado com Android 9 , mas a Nokia promete que a atualização para a versão 10 será liberada nas próximas semanas. Além disso, a marca garante dois anos de atualizações do sistema operacional.

O Nokia 2.3 está disponível nas cores verde, dourado e cinza, e possui um botão exclusivo para ativar a Assistente do Google .