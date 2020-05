Atriz veterana da Globo está em estado grave por coronavírus

A atriz Daisy Lúcidi foi diagnosticada com o novo coronavírus . Por isso, a veterana está internada em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro desde o mês passado.

Reprodução/Facebook/Cau Mendes Daisy Lucidi e família





A informação é do neto da atriz , que recentemente completou 90 anos. Segundo Cau Mendes, em mensagem publicada neste fim de semana na internet, a artista apresenta quadro de saúde grave, mas a situação clínica é estável.

"Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy Lúcidi, que mandem boas vibrações para que ela consiga se recuperar dessa terrível Covid 19 . No momento ela se encontra em estado grave, mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos no CTI do Hospital São Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança!", disse ele.