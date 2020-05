De calcinha e mostrando os seios, Geisy Arruda sensualiza: "Quero me pegar"

Geisy Arruda não se cansa de sensualizar. A modelo postou fotos e vídeos com um look bem ousado. Toda de vermelho, ela estava com uma calcinha bem cavada e na parte de cima ela usava uma blusa da Minnie. A peça era tão curta que mostrava o underboob , parte de baixo dos seios.

Reprodução/Instagram/@geisy_arruda Geisy Arruda provoca seguidores com foto sensual





A personalidade fez questão de postar o registo no Stories. "Tem dia que eu tô muito gostosa, que eu não me aguento!", escreveu Geisy . A musa sensual também compartilhou o vídeo no feed e fez uma revelação quente. "A Minnie que a Disney não tem! Sorry, tô me amando mais que o normal hoje! Mulher é essa, quero me pegar hoje!", disse.

Os seguidores de Geisy ficaram malucos com os post e fizeram questão de exaltar a beldade. "O único dia que você não está gostosa é dia 30 de fevereiro", elogiou um fã. "Se você quer se pegar, imagina eu o quanto também quero", comentou outro. "Até o Pato Donald voltou a falar normal", brincou um admirador.





Reprodução/Instagram Geisy Arruda coloca o corpão para jogo