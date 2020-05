Sejus recebe doação de insumos para prevenção e enfrentamento ao coronavírus no Sistema Penitenciário de Rondônia

.

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, doou para a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) 144 unidades de álcool em gel 70% (frasco de 450g), 640 aventais descartáveis tamanho G, 4.000 pares de luvas de procedimento de látex tamanho G, 9.600 máscaras de três camadas com clip nasal e 7.600 máscaras de proteção respiratória.

Os insumos chegaram no final do mês de abril e já foram distribuídos entre as nove unidades penitenciárias e a Casa de Custódia, em Porto Velho. O material será ainda encaminhados para todas as unidades do sistema no interior do Estado e será utilizado no enfrentamento e prevenção do coronavírus dentro das instalações prisionais.

Segundo a gerente de Saúde do Sistema Penitenciário em Rondônia, Miriam Muniz da Rocha Fighera, ao todo 48 unidades serão beneficiadas pela doação. "Os insumos servirão tanto para os servidores da saúde penitenciária quanto para os agentes e para a população prisional". A gerente enfatiza que o processo de viagem já está sendo montado para que os materiais possam ser levados e entregues às unidades do interior.

No último feriado (sexta-feira, dia primeiro), a Sejus anunciou que um boletim sobre a Covid-19 no Sistema Penitenciário em Rondônia passará a ser divulgado às segundas, quartas e sextas-feiras, após a consolidação dos dados. A população carcerário chega a quase 14 mil presos, sendo 13.075 homens e 842 mulheres.

