Após polêmica com Thaeme, Eduardo Costa chora e diz: "Não sei se volto a cantar"

No último domingo (3), Eduardo Costa fez uma transmissão ao vivo em seu Instagram para comentar as críticas que recebeu por conta de sua live em parceria com Leonardo na sexta-feira (1).

Muito emocionado, Eduardo Costa admitiu que está pensando em deixar de cantar e parar com a sua carreira. "Eu estou muito triste, quero parar minha carreira, quero dar um tempo. Não sei se vou voltar a cantar. Como eu disse, tenho outros negócios, não dependo da música para viver há muitos anos", contou. "As pessoas não estão nem aí pra minha música", completou ele.

O cantor aproveitou para pedir desculpas para Thaeme, da dupla com Thiago, após ter dito que iria "transar pensando no bebê dela". Ele afirmou que tudo não passou de uma brincadeira.

"Se a Thaeme tiver me vendo, por favor, você me perdoa. Deus sabe que eu jamais faria isso. Minha maior preocupação é em salvar crianças, fui ali por causa das criancinhas que estão desamparadas. Quero pedir perdão para a Thaeme e para as pessoas que se sentiram ofendidas. Quero pedir perdão em nome do Leonardo também. Nós somos pessoas de bem, homens de família", comentou o artista.

Em seguida, Thaeme se pronunciou e disse que já conversou com o sertanejo, ambos esclareceram o ocorrido e agora está tudo bem.

Por fim, Eduardo Costa disse que devido às críticas que recebeu ele irá cancelar a live que faia no próximo dia 15. "Por isso cancelei a minha live, porque não sei o que fazer. O objetivo é ajudar as pessoas, mas eu vou lá e ajudo e ninguém vai falar da minha ajuda."