Morre compositor Aldir Blanc de Covid-19

Na madruga desta segunda-feira (4), o escritor e compositor Aldir Blanc morreu, com 73 anos de idade, devido a Covid-19 . Ele estava internado na CTI do Hospital Pedro Ernesto, na zona norte do Rio de Janeiro.

Divulgação Morre o compositor Aldir Blanc





Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Isabel, filha do compositor, contou que Aldir Blanc estava internado desde o dia 10 de abril. Ele foi hospitalizado por conta de uma infecção urinária e pneumonia, mas na ocasião os médicos descartaram a possibilidade de ser Covid-19.

Na última terça-feira (28), o quadro clínico do artista piorou e o hospital onde ele estava não tinha mais leitos de UTI disponíveis. Os familiares do escritor iniciaram uma campanha nas redes sociais de arrecadação de dinheiro, para conseguirem transferir o artista para um hospital com unidade de tratamento intensivo.

Aldir Blanc conseguiu ser transferido do CER do Leblon para o hospital onde morreu. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do artista. O compositor fez muito sucesso nos anos 60 e é o autor, junto de João Bosco, do sucesso " O Bêbabdo e o Equilibrista ", música imortalizada na voz de Elis Regina.