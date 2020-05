Marca chinesa cria máscara que se limpa sozinha; veja como funciona

Reprodução Conectada à tomada, máscara realiza auto-limpeza





Dentre as recomendações das autoridades de saúde do mundo todo, está o uso de máscaras de proteção em locais públicos para combater a disseminação do novo coronavírus (Sara-Cov-2). No entanto, quem não larga do celular e usa o sistema de desbloqueio facial pode encontrar dificuldades para utilizá-lo.

Aparentemente, a empresa Huami , mais conhecida pelos wearables Amazfit , trabalha em uma solução para isso. A empresa criou um projeto de máscara transparente, com a mesma capacidade de proteção da N95, e que consegue se limpar sozinha.

Batizada de Amazfit Aeri , a máscara possui filtros de ar removíveis e tem emissores de luz ultravioleta embutidos. Ao conectá-la a uma fonte de energia USB-C por alguns minutos, ela pode se desinfetar após cada uso.

Com essa tecnologia, cada filtro pode continuar eficiente por um mês e meio, de acordo com um porta-voz da Huami . Esse tempo é muito maior do que as oito horas de uso que a proteção das máscaras N95 oferecem.

Além dessas funcionalidades, o destaque da proteção é que ela seria feita de material transparente e anti-embaçante, que facilitaria que sistemas de desbloqueio facial, como o Face ID , funcionem corretamente.

O design modular da invenção também pode permitir que acessórios diferentes fossem acoplados, como protetores oculares e até uma espécie de ventilador, para garantir que praticar exercícios com a máscara se torne algo um pouco menos sufocante.

Por enquanto, o projeto está em fase de protótipo, com previsão de lançamento dentro de um período de seis meses a um ano. Embora ainda seja cedo para dizer, o porta-voz da empresa declarou que tem planos para tornar a venda algo "acessível", assim como o restante dos produtos Amazfit . No entanto, ele não deu detalhes sobre um possível preço.