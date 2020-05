Casa de cantor sertanejo é invadida por bandido durante live; confira o vídeo

A casa do cantor sertanejo Brunno Souza foi invadida na madrugada do último sábado (2) por um bandido enquanto ele fazia uma live em seu Instagram. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Damantino em Santarém, no Pará.

Ao G1 , o cantor disse que o homem pulou o muro de sua casa enquanto a esposa, um casal de amigos e uma criança acompanhavam a apresentação do artista. "Eu estava cantando quando eu ouvi o grito. Foi a mãe do bebê de um ano que viu, pois o homem se escondeu no quarto onde a criança estava dormindo e ela foi lá para ver a criança", relembrou.

Brunno disse ainda que o homem foi imobilizado por eles e logo em seguida a polícia foi acionada para preder o bandido , que já tinha conseguido pegar alguns itens da família. "Nós o amarramos para esperar a chegada da polícia. O suspeito contou à polícia que invadiu a casa a mando de outra pessoa e que que tinha outro comparsa esperando por ele fora da casa", disse o cantor .