Ex-marido de Flay confirma que a cantora já ficou com Neymar

A madrugada desta segunda-feira (4) foi animada pela briga entre Flay e Neymar . O jogador nega a história contada pela cantora de que os dois já teriam ficado, porém, o ex-marido da paraibana entrou no meio do bafafá para engrossar a versão do fatos contada pela participante do " BBB 20 ".

Reprodução/Instagram/Laneeofical Flay, do "BBB 20" vive uma polêmica com Neymar

A treta começou durante uma live do youtuber Matheus Mazzafera com a cantora. Flay revelou que já havia ficado com Leo Santana e Neymar, mas o atleta negou essa história e escreveu no Instagram: "É rir para não chorar". Após isso, Jhonatan Ricarte , com quem a sister foi casada e tem um filho, entrou na confusão e confirmou o que a artista disse.

"Eu sou o ex-marido da Flay. Pai do nosso filho, comecei a namorar com ela alguns meses após ela ter ficado com você e fui eu quem apaguei a conversa de vocês dois e o teu número do celular dela. Ela não está mentindo, nem muito menos precisa mentir, mas você me envergonha como homem, negando ter ficado com uma mulher e tentando invalidar a verdade dela só porque você é o tal do Neymar", escreveu Jhonatan.

"Péssima atitude cara, deixou a fama subir para cabeça, né? Não é à toa que te chamam de Menino Ney , honra as calças, macho. E estou falando isso aqui porque confio no meu taco e o que ela tinha para trás eu não estava nem aí e outra, não minto nem para ganhar dinheiro!", concluiu o pai do pequeno Bernardo, de dois anos.

Uma amiga de Flay, também fez questão de validar a participante do "BBB 20". Ela disse que a cantora e o jogador se conheceram em Natal e foi o craque quem insistiu para ficar com a artista. Depois da repercussão da história, a sister chegou a dizer que sentia vergonha de ter ficado com Neymar e falou que iria "passar por mentirosa" para as pessoas.