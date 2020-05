Ex-Musa da Unidos do Peruche revela indícios de suposta traição de Arthur Aguiar

A ex-musa da escola de samba Unidos do Peruche, Raissa Barbosa afirmou em uma live transmitida na madrugada desta segunda-feira (4) que teria tido um suposto affair com Arthur Aguiar enquanto ele estava casado com Mayra Cardi . O ator e a ex-BBB anunciaram no último domingo (3) que se separaram .

Reprodução/Instagram Raissa Barbosa





"Ele não era casado com a Mayra Cardi?", perguntou o influencer Acreana sobre Arthur Aguiar . Em seguida, Raissa afirmou: "Mas eu não fiquei com ele". O influencer decidiu insistir e perguntou: "Mas você conversava, mandava foto do piri***** para ele". Foi então que a ex-musa da Unidos do Peruche explicou: "Eu não conversei com ele. Ele que veio falar comigo. Ele que veio dar em cima de mim. Eu acho ele bonito, o que tem? Mas não fiquei com ele, não levamos adiante."

Reprodução/Instagram Raissa Barbosa

Após a repercussão sobre o assunto nas redes sociais com Arthur Aguiar , Raissa desabafou. "Eu entrei naquela live para tentar resolver um problema do passado! E a pessoa se aproveita de uma situação para jogar coisas que não tinham nada a ver. Não fiquei com ninguém."