Alok tem endereço revelado e dispara: "Não vou mais ter paz"

No último sábado (2), Alok não fez só agitou seus fãs pela web, mas também seus vizinhos que puderam acompanhar de camarote a transmissão de sua live no Multishow . O sucesso foi tanto que até formou um trânsito intenso de carro em frente a casa do artista.

Com um show repleto de luzes e efeitos pirotécnicos, não foi difícil de identificar onde ficava a casa de Alok . Através das redes sociais, os vizinhos do artista mostraram como podiam a apresentação do artista e o endereço dele acabou sendo divulgado.

"Agora, tem uma coisa também, eu não vou mais ter paz aqui. Agora todo mundo já sabe onde eu moro. Lascou! Estou rindo de nervoso. Foi uma doideira... o que foi aquilo ontem? Não sei o que eu faço agora, galera", disse Alok em seu Instagram .