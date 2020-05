Neymar e Flayslane quebram-pau após ex-BBB revelar ter ficado com craque

Flayslane e Neymar protagonizaram um bate-boca em um perfil de notícias sobre famosos no Instagram na noite do último domingo (3) após a ex-BBB ter dito em uma live que já tinha ficado com o jogador.

Leia também: Flayslane diz que acusações contra Prior serão sua "maior decepção" se provadas

Reprodução/Instagram Flayslane e Neymar





Em uma transmissão ao vivo compartilhada com Matheus Mazzafera, que afirmou ter pego Léo Santana, Fayslane revelou que pegou Neymar antes de ir para o reality da Globo . Assim que soube da declaração pelo perfil de fofocas, o atacante respondeu em tom de deboche sobre a suposta relação com ex-BBB: "É rir para não chorar", escreveu ele.

Leia também: Copiou? Novo namorado da mãe de Neymar tem tatuagem igual a do jogador

Mas, Flay não ficou calada e resolveu responder o comentário do craque. "Eu sou mulher suficiente para admitir todas as merdas que eu faço. Nunca comentei sobre isso no " BBB " porque não é motivo nenhum de orgulho para mim, nem tampouco de vergonha. Mas quando o Matheus Mazzafera olhou na minha cara e perguntou, meu olhar entregou, sou muito transparente e não tenho rabo preso para ter que mentir sobre qualquer pessoa que eu já fiquei", começou ela.

Leia também: Marquezine leva a melhor na torcida do BBB e Neymar reage: "Não assisto mais"

Por fim, a ex-BBB admitiu estar "com vergonha de ter ficado" com Neymar. "Vou passar por mentirosa só porque tu é o Neymar e eu não sou ninguém não, agora eu to com vergonha de ter ficado contigo."