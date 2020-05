Já sabe quem vai tocar esta semana? Confira lista de lives entre os dias 4 e 8

As lives tem sido um grande refúgio para o público combater o tédio provocado pelo isolamento social tão recomendado neste período de pandemia do novo coronavírus. No mês passado, vários artistas se renderam aos shows virtuais para conseguir ficar mais próximo do público e agora em maio isto não será diferente.

Por isso, o iG listou as lives que irão acontecer entre os dias 4 e 8 de maio para você não perder nenhuma apresentação dos grandes nomes da música brasileira.

4 de maio - Segunda-feira

Dilsinho - às 19h30

Onde: youtube.com/dilsinhooficial

5 de maio - Terça-feira

Hugo Pena - às 20h

Onde: youtube.com/OficialHugoPena

6 de maio - Quarta-feira

Hungria - às 19h

Onde: youtube.com/OficialHungria

Corado e Aleksandro - às 21h

Onde: youtube.com/conradoealeksandro

7 de maio - Quinta-feira

Péricles (#PagodeDoPericão) - às 20h

Onde: youtube.com/canaldopericao

Lucas Lucco - às 20h

Onde: youtube.com/lucasluccooficial

8 de maio - Sexta-feira

Roberta Miranda - às 19h

Onde: youtube.com/robertamiranda

Lucas e Thiago - às 19h

Onde: youtube.com/LUCASETHIAGO

Luana Prado - às 22h45

Onde: youtube.com/lauanaprado