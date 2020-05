Dom Pedro se emociona com o apoio do povo em "Novo Mundo"

No meio de toda confusão que acontecerá em " Novo Mundo ", Anna (Isabelle Drummond) acaba indo parar no meio da multidão revoltada e Joaquim (Chay Suede) a salva. Um novo comunicado chega da corte obrigando que o Príncipe Regente retorne a Portugal e Domitila (Agatha Moreira) se preocupa, afirmando que apoiará Pedro.

Uma grande revolta começa em " Novo Mundo ". Vendo toda a movimentação que acontece no novo país, Dom Pedro (Caio Castro) ficará emocionado ao perceber que tem o apoio do povo.

Na novela da Globo , Leopoldina (Letícia Colin) vai começar a se aproximar de José Bonifácio (Felipe Camargo), tudo pela independência do "Novo Mundo." No capítulo desta segunda-feira (04), a imperatriz vai enviar uma carta ao ministro, pedindo seu apoio.

