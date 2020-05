Horóscopo do dia: previsões para 4 de maio de 2020

Marcelo Dalla Com a mandala de vênus de fogo confira o horóscopo do dia





ÁRIES

Pela manhã, priorize a praticidade e o cuidado com os detalhes. A Lua se combina com Saturno: o tempo pode render mais. A preferência vai para tudo o que promova uma vida mais funcional e saudável. A Lua segue agora em Libra, favorecendo a comunicação, a sociabilidade e a colaboração. Mercúrio e Urano continuam juntos: conte mais facilidade para quebrar com velhos padrões, valorizar as soluções originais. Bom período também para cursos, estudos, palestras e workshops.

TOURO

Período bom para desacelerar e aprimorar o trabalho. A Lua segue em Libra e se combina com Saturno pela manhã, favorecendo a ponderação e a organização. Apenas cuide para não alimentar críticas. Aproveite para cultivar harmonia nas relações, o bom gosto e a gentileza. Bom período para novidades em geral, em clima de afetividade e colaboração. Você pode alinhar interesses, fazer bons contatos e programar novos estudos. Tudo com mais equilíbrio, em todos os sentidos.

GÊMEOS

Momentos de recolhimento são importantes, pois você está em pleno final de um ciclo solar. A Lua se combina com Saturno pela manhã, aproveite para dar andamento aos assuntos já iniciados com atenção em cada detalhe. A mente continua afiada com o encontro de Mercúrio e Urano . Vale investir em contatos, divulgações, novos aprendizados e novos assuntos. Mas cuidado com excessos, procure priorizar os assuntos. Foco e ponderação também são importantes. Com a Lua em Libra, invista na harmonia das emoções e das relações.

CÂNCER

A Lua se combina com Saturno no início do dia: o melhor a fazer é diminuir as expectativas e investir na organização. O período tem potencial produtivo, você pode adiantar muitas tarefas. A Lua segue agora em Libra, você pode buscar parceiros e colaboradores para somar forças. Pode de também agilizar assuntos, encaminhar pendências e enfrentar questões que têm sido adiadas. Mercúrio e Urano continuam inspirando a abertura da mente para novos aprendizados, novas amizades e novas tecnologias.

LEÃO

Período indicado para cortar gastos e desperdícios, promover organização, limpeza e liberação de energias estagnadas. Procure relaxar para conter a inquietação mental, evite discussões e reclamações que não levam a nada. Vale investir na colaboração, em pesquisas, estudos e assimilação de novos conceitos. Aproveite para atualizar informações com a mente aberta para respeitar a liberdade de pensamento. Muitas novidades podem ser introduzidas de forma prática, visando novos lucros.

VIRGEM

Vale reduzir o ritmo e realizar uma tarefa de cada vez. Aproveite que a Lua se combina com Saturno para cultivar o discernimento e priorizar os assuntos mais importantes. Com a Lua em Libra, trabalhar em parceria fica mais gostoso. Você pode expandir sua rede de contatos, investir em novas amizades e novos assuntos. Atividades ligadas à comunicação ficam ainda mais favorecidas. Mercúrio e Urano continuam juntos, estimulando a curiosidade, a vontade de pensar diferente e aprender coisas novas.

LIBRA

O período de efervescência intelectual continua. Vale caprichar no visual, fazer contatos e falar com quem for preciso. A Lua segue em seu signo: aproveite para elaborar planos em comum, ponderar assuntos, programar atividades culturais e sociais. Aproveite também para envolver-se com mestres, pessoas cultas e positivas. Mercúrio e Urano favorecem todo tipo de novidades. Dá mais vontade de aprender algo novo de cultivar harmonia e diversidade em suas relações. Porém, mantenha os pés no chão ao lidar com as finanças!

ESCORPIÃO

A manhã tem potencial produtivo, tarefas práticas estão favorecidas. Bom para priorizar assuntos, cuidar da casa ou do local de trabalho. Você pode aprimorar o trabalho, revisar ideias, promover estruturação de seus projetos ou de sua empresa. Você pode também expressar melhor ideias e sentimentos, ouvir o que os outros têm a dizer e mudar de opinião se for preciso. Esteja aberto para dialogar, clarear dúvidas, esclarecer qualquer ponto confuso. Mercúrio e Urano continuam favorecendo a criatividade e a flexibilidade.

SAGITÁRIO

Conte com mais diplomacia e capacidade para iniciativas harmônicas, pois a Lua segue em Libra. Você pode interagir com mais diplomacia e cordialidade. Invista em divulgações e estudos, porém, cuidado com enganadores. É tempo de contenção, critério e otimização dos recursos. Vênus se desentende com Netuno, pedindo prudência em grandes investimentos. O excesso de responsabilidades pode exaurir suas energias. Aproveite para permitir-se descanso e atividades de lazer, de preferência em contato com a natureza.

CAPRICÓRNIO

Temores e pensamentos negativos são afastados se você canalizar suas energias para providências práticas e arrumações em geral. A Lua se combina com Saturno pela manhã, indicando que a harmonia mental e emocional está ligada à organização e à limpeza. Vale ouvir mais os outros, dialogar e cultivar sociabilidade. Novas ideias e novos assuntos estão favorecidos, bom período para estudos, aprendizados e atualizações. Confie na sua capacidade de encontrar soluções, sem alimentar preocupações.

AQUÁRIO

Pela manhã vale organizar a casa ou o local de trabalho. Não é um bom período para grandes investimentos. Cuidado também com o mau-humor. Mantenha o foco em seu estado psicológico positivo, cultive o lado mais espiritualizado de sua personalidade. Com a Lua em Libra, atividades em colaboração ficam favorecidas. Aproveite para buscar o bom entendimento com parceiros. Mercúrio e Urano continuam juntos, favorecendo boas ideias, a criatividade, as novas tecnologias e novas maneiras de encarar a vida.

PEIXES

É importante controlar os desperdícios, cuidar da alimentação, organizar a rotina. Procure diminuir as expectativas, priorize tudo o que for simples, prático, saudável e eficiente. As amizades, parcerias e redes sociais ganham evidência, com a Lua no diplomático signo de Libra. Mas cuidado com expectativas exageradas e falsas promessas. Aproveite que Júpiter e Plutão seguem juntos para promover reestruturações e um bom planejamento financeiro. Num futuro próximo sentirá que valeu a pena.

