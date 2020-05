Alvorada do Oeste - Prefeitura emite nota oficial sobre caso de coronavírus

A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste-RO, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa a população alvoradense que nesta tarde de domingo dia 3 de maio de 2020, foi confirmado 01(um) primeiro caso de COVID-19( Coronavírus) em nosso município.

Trata-se de um paciente com 20 anos sexo masculino, que segundo informações colhidas o mesmo relatou que teve contato com um paciente positivo do COVID-19 e posteriormente apresentou sintomas característicos do COVID-19 e entrou em contato através da Central telefônica do COVID-19, sendo orientado a ficar em isolamento domiciliar e foram realizados os devidos exames.

Sendo este caso positivo e todos suspeitos estão sendo monitorados pela Equipe de saúde. Diante desta situação a Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste-RO, reforça a recomendação para que a população tome todas as medidas protetivas de higienização, pratique o afastamento ficando em casa e saindo em real necessidade, quando for as compras vá apenas um membro da família, utilizando máscara e higienizar as mãos com álcool 70% ou álcool em gel.

Veja documento - NOTA OFICIAL