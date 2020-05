Mel Maia se irrita com críticas e apaga vídeo de aniversário: Não posso me amar

Para comemorar seus 16 anos, a ex-atriz mirim Mel Maia resolveu postar um vídeo relembrando alguns momentos do seu último ano. Nas imagens, ela aparece dançando e usando biquíni em frente ao espelho. O vídeo não foi bem visto por muitos seguidores e ela acabou virando um dos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (3).

Reprodução/Instagram Mel Maia foi criticada por vídeo que postou para comemorar seus 16 anos





Com a grande repercussão, Mel Maia decidiu apagar o vídeo e, aparentemente irritada, ela postou o seguinte na rede social: "Apaguei meu Lomotif [nome do aplicativo que usou para editar o vídeo], porque não posso mais me amar que esse povo reclama, então vou deixar aqui uma foto qualquer para registrar meus 16 anos".

apaguei meu lomotif, pq nao posso mais me amar q esse povo reclama, ent vou deixar aqui uma foto qualquer pra registrar meus 16 anos ? pic.twitter.com/vO9IcgY72a — Mel Maia (@MelMaia) May 3, 2020





A polêmica toda começou porque muitas meninas começaram a comentar que o vídeo da atriz tinha acabado com autoestima delas. "Olhando pra foto da Mel Maia e me sentindo a pessoa mais feia desse mundo", escreveu uma pessoa.

Pra quem tava querendo ver o lomotif que a mel maia apagou, aqui está: pic.twitter.com/eZa42paLxH — z????; TA BLOK N DA UNF (@kthmosaic) May 3, 2020





Logo, o assunto ganhou grande proporções e gerou uma discussão sobre padrões de beleza nas redes sociais: "Todos concordamos que o corpo da Mel Maia é lindo, mas parem de se rebaixar só porque o seu não é igual o dela!!", comentou uma seguidora.

Confira a repercussão:

eu vendo você se diminuir por causa de lomotif padraozinho da mel maia pic.twitter.com/Sb28Rcr3iw — jamilinha playplay (@_aquinojam) May 3, 2020





eu vendo o lomotif da mel maia e minha autoestima continuar no lugar: pic.twitter.com/xGGYdERx7N — ??? ? (@rsieangel) May 3, 2020





Eu entrando no twitter // Vendo vocês se diminuírem por lomotif de Mel Maia pic.twitter.com/T2dJ5WMlUB — Mavi com C de Victória (@mavicerq) May 3, 2020





vcs tem inveja da mel maia????? olha esse garoto eu tenho inveja dele vei pic.twitter.com/LZ1khxkXgF — ??! ?? ??? ??s?? ? (@littlexgrazer) May 3, 2020





ai mó palhaçada esse pessoal criticando a garota, escroto de mais isso mano, ela foi boba de ter apagado o lomotif até pq as fotos são dela, e esse pessoal que fica ai falando "ain a Mel maia destruiu minha autoestima" aprenda a se aceitar do jeito que vc é. https://t.co/hQB6PXMkCb — Badara_02 (@badara_02) May 3, 2020





Todos concordamos q o corpo da mel maia é lindo, MAS PAREM DE SE REBAIXAR SÓ PQ O SEU NÃO É IGUAL O DELA!!!

Somos perfeitas do nosso jeitinho pic.twitter.com/2CqWAK97sC — lara (@NemELara_) May 3, 2020