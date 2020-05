Urgente - Prefeitura de Alvorada do Oeste confirma primeiro caso positivo de coronavírus no município

O prefeito de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, José Walter da Silva, confirmou neste domingo (03) o primeiro caso confirmado de coronavírus no município. O resultado não apareceu no boletim diário do governo, mas por telefone Walter confirmou que em breve fará um pronunciamento oficial informando assuntos acerca do ocorrido.

O AlvoNotícias levantou ainda que se trata de uma pessoa de 20 anos que teria vindo visitar os avós e apresentou poucos sintomas, mas foi coletado material para análise que deu resultado positivo. Ainda segundo levantamento, a pessoa já estava sendo acompanhada e se encontra em isolamento sem apresentar sintomas da doença.

Como se proteger do COVID-19 o coronavírus?

A Secretaria Estadual de Saúde lançou boletim diário (Veja clicando aqui) informando os casos confirmados no estado, porém não consta Alvorada do Oeste entre os municípios com a doença. Tentamos contato com a Superintendência Estadual de Comunicação, porém até o momento da edição desta matéria não obtivemos êxito.

O município pode ter tido acesso a informação após o lançamento do boletim diário do governo do estado, que informa também diariamente ao Ministério da Saúde.

Veja boletim oficial do Governo

Matéria em edição.