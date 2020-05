Gugu é o novo amor Taty Zatto, ex-participante do "Power Couple"

A escolha foi uma homenagem ao apresentador do programa " Power Couple ", onde nasceu a amizade entre Taty Zatto e Nicole Bahls . "Ele é nosso elo eterno de amizade e amor, e como Gugu Liberato fez e faz parte da nossa história, resolvemos homenageá-lo com muito amor", disse Taty.

Recentemente, Chloé, a cadelinha da raça samoieda de Nicole Bahls, teve filhote, e um deles foi dado de presente a Taty Zatto. O nome do bichinho? Gugu.

