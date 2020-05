Brasil tem 7.025 mortes e 101.147 casos confirmados por coronavírus, diz ministério

No Rio de Janeiro, 11.139 pessoas estão infectadas e outras 1.019 foram a óbito

101.147 casos foram confirmados e, no sábado (2), eram 96.559

7.025 mortes, no sábado (2) eram 6.750

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (3) o mais recente balanço dos casos de coronavírus no Brasil.

