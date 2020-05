Olavo de Carvalho perde recurso e terá de pagar R$ 2,8 milhões a Caetano Veloso

Caetano Veloso e Olavo travam batalhas judiciais desde 2017, quando o autoproblamado filósofo começou a usar suas redes sociais para disseminar conteúdo ofensivo ao cantor, chegando a relacioná-lo com casos de pedofilia. Nas quatro decisões judiciais publicadas até o momento, o cantor venceu todas.

Na liminar, a defesa de Olavo de Carvalho tentava eliminar a multa de R$ 2,8 milhões que ele deve pagar a Caetano Veloso. No entanto, a juíza considerou sem fundamento a extinção da sentença - que foi estabelecida em 2017.

Nesta semana, a juíza Renata Oliveira e Castro, da 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro, negou recurso pedido pela defesa de Olavo de Carvalho, em ação que envolve o próprio e Caetano Veloso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.