Fátima Bernardes completa 30 meses de namoro: "A gente se sente mais forte"

Na noite do último sábado (02), Fátima Bernardes atualizou seu perfil no Instagram para celebrar 30 meses - dois anos e meio - de namoro com o deputado deferal Túlio Gadêlha (PDT).



Reprodução/Instagram Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha

"Trinta meses juntos. Já vivemos muita coisa. Planejamos muitas outras. Mas nunca imaginamos enfrentar uma situação como a de agora. Pra quem mora em cidades diferentes, o isolamento social faz aumentar a saudade, o sofrimento, mas é exatamente neste momento que estamos tendo a chance de ficar mais tempo juntos", escreveu Fátima Bernardes no Instagram .

"Agradeço a Deus diariamente por isso. Ao lado de quem você ama, tudo fica mais suave, a gente se sente mais forte. Parabéns, meu amor, por mais um dia 2 juntos", completou Fátima Bernardes .