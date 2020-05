Mulher fala sobre namorado 35 anos mais novo: "O sexo é incrível"

Casais com grande diferença de idade geralmente chamam a atenção. Quando a mais velha na relação é a mulher, o preconceito fica mais evidente entre amigos, familiares e até desconhecidos.

Leia também: Jovem diz que namorado a traiu com mais de 30 mulheres - inclusive na hora do parto

Reprodução/ The Sun Marika e Charles têm 35 anos de diferença no relacionamento

Essa situação aconteceu com Marika Fernandez, de 58 anos, que tem um namorado de 23 anos, Charles Acuna. A mulher, que mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos, já foi confundida com a mãe de seu parceiro, mas não liga para as críticas por acreditar ter encontrado o amor da sua vida.

"Charles pode ser décadas mais novo que eu, mas eu não me importo. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas, no final das contas, vou para casa com um homem jovem e sexy. Sou a mulher mais sortuda", diz Marika ao jornal The Sun .

Os dois se conheceram na academia onde Charles trabalhava de recepcionista. A mulher se apaixonou logo que o viu, mas ele não ficou muito entusiasmado. "Charles me disse que não gostava de mulher mais velha e perguntou se poderíamos ser amigos. Eu fiquei devastada", admite Marika.

O cenário mudou depois que os dois ficaram amigos e viajaram juntos. "Não resistimos mais e dormimos um com o outro. O sexo foi incrível. Embora Charles fosse jovem, ele sabia exatamente o que estava fazendo", vibra.

Preconceitos

Reprodução/ The Sun Marika tem 58 anos e Charles, 23

Marika e Charles precisaram enfrentar muito preconceito por terem uma diferença grande de idade. Amigos de Marika diziam que o jovem a deixaria depois de um tempo, outros a chamavam de bruxa.

Na rua, as reações eram parecidas. "As pessoas constantemente riam e apontavam para nós. Charles e eu fomos a um show e uma jovem deu em cima dele bem na minha frente. Quando interrompi, ela perguntou se eu era mãe dele. Charles disse a ela que eu era sua parceira e a mulher riu na minha cara", conta.

Leia também: De pepinos a celulares - veja os riscos dos sex toys caseiros

O namoro começou para valer em junho de 2019 e em novembro o namorado pediu Marika em casamento. "Charles me disse que estava dedicando sua vida a mim e eu sou a esposa dos seus sonhos. Estamos mais felizes do que nunca. Embora ele seja jovem, ele é muito maduro", finaliza.