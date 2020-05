Bolsonaro encontra apoiadores na rampa do Palácio do Planalto

De acordo com os d ados divulgados ontem (2) pelo Ministério da Saúde , o Brasil tem 96.559 casos confirmados da doença e 6.750 mortes foram registradas.

"O Brasil, como um todo, reclama a volta ao trabalho. Essa destruição de empregos irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente, fome, desemprego, miséria, isso não é bom. Sabemos do efeito do vírus, mas, infelizmente, muitos serão infectados, muitos perderão suas vidas também, mas é uma realidade que temos que enfrentar", afirmou o presidente.

O encontro foi transmitido pela rede social do presidente e durou cerca uma hora. Segundo Bolsonaro, a manifestação foi realizada de forma espontânea pelos apoiadores em favor da governabilidade e por muitas pessoas que querem voltar ao trabalho.

O presidente Jair Bolsonaro foi hoje (3) ao encontro de apoiadores que participaram de uma carreata na Esplanada dos Ministérios. Durante a manifestação, Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentou os apoiadores à distância.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.