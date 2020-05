Acabou! Mayra Cardi e Arthur Aguiar anunciam separação

A life coach, Mayra Cardi, publicou um vídeo em suas redes sociais para anunciar que está se separando do ator Arthur Aguiar com quem tem uma filha, a pequena Sofia de 1 ano.

Reprodução/Instagram: @mayracardi Mayra Cardi e Arthur Aguiar estavam casados desde 2017

A separação acontece três anos após o casamento. Apesar do término, Mayra disse que os dois continuam amigos. "Te amo para sempre, mas diferente. As coisas não acabam, as coisas se transformam, nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente. Te amo para sempre independente de como palavras possam dar nome e categoria ao amor! Obrigada por fazer parte de quem sou, me transformando em versões melhores de mim e de nós. Arthur Aguiar, para sempre te amarei", escreveu na legenda.

Assista ao vídeo abaixo:

O término de Mayra e Arthur acontece poucos dias após Luísa Sonza e Whindersson Nunes divulgarem a separação no Instagram. Ambos os casos foram muito comentado por fãs e outras celebridades.