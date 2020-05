Após passar por cirurgia, Raul Gil segue internado na UTI

O apresentador Raul Gil, de 82 anos, precisou ser internado novamente, na última sexta-feira (1), para passar por uma cirurgia de correção de hemotórax. Em nota, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que deu tudo certo no procedimento e que o apresentador segue internado na UTI em observação.

Reprodução/Instagram Raul Gil passou por uma cirurgia e está na UTI em observação





"O paciente Raul Gil foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na noite do dia 1 de maio, e submetido a uma cirurgia para correção de hemotórax. O procedimento ocorreu sem complicações. O paciente encontra-se estável e respirando sem uso de aparelhos. Permanece em observação na UTI ", disse a assessoria de imprensa do hospital ao iG .

Raul Gil sofreu um acidente doméstico no dia 12 de abril , domingo de Páscoa, que causou "um hemotórax por perfuração da costela", segundo informou sua assessoria na época. Ele ficou internado e recebeu alta no dia 20 de abril , mas precisou retornar ao hospital. Nas redes sociais, uma foto da neta do apresentador foi postada com a seguinte legenda: "Esperando o vovô ficar melhor".