Passo a passo para pintar o cabelo em casa

Com o isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), os salões estão fechados e tem muita gente que não aguenta mais os cabelos brancos. Tem também quem aproveite esse momento para querer mudar e pintar o cabelo de uma nova cor, por que não?

Getty Images Pintar o cabelo pode ser complicado, mas com dicas simples pode ficar mais fácil





E para evitar qualquer estrago, o instrutor do curso de cabeleireiros do Instituto Embelleze Lucas Antunes conta ao iG Delas tudo o que você deve fazer para pintar o cabelo tranquilamente em casa na quarentena.

Segundo Lucas, o procedimento é simples, mas precisa ser feito com atenção para não gerar manchas ou alergias. "É importante ler as informações da bula da coloração para saber o tempo de pausa, a proporção da mistura com o oxidante e a prova de toque", diz o instrutor.

Veja um passo a passo elaborado pelo especialista para você mudar a cor dos fios e arrasar:





Para tudo há uma preparação!

FreePik Ter os materiais corretos e preparar os ingredientes para a tintura é essencial





Segundo Lucas, antes de começar qualquer procedimento , deve-se dividir o cabelo em quadrantes: meio da testa à nuca e orelha a orelha. O cabelo não deve estar molhado e deve ter sido lavado em até três dias antes antes de receber a tinta.



Cuidado com os materiais

FreePik Com os materiais corretos, o processo fica mais fácil





Em todo processo de coloração é necessário usar luvas e máscara de proteção, um pote e pincel para preparação. Para a aplicação, é indicado ter presilhas e pente para separar o cabelo e um creme hidratante ou gel para proteger partes da pele contra manchas.

Evite manchas no cabelo

Pixabay Para evitar manchas, utilize os dedos





Para evitar que o cabelo fique manchado e sem cobertura total, depois de pintar os quadrantes, volte ao primeiro que pintou e, mecha por mecha, deslize o dedo (sempre utilizando luvas) com a tinta até as pontas. Segundo Lucas, além de evitar manchas, a técnica deixa uma cor mais uniforme.

Tintura ou tonalizante?

Getty Images Entender a paleta de coloração é essencial













Os tonalizantes e tinturas se dividem em dois grupos: as misturadas com água e as misturadas com água oxigenada. As do primeiro grupo, apesar de terem pigmento colorido, tem pouca durabilidade, desbotam e não cobrem o cabelo por completo.

Se você quer um resultado duradouro e que cubra por completo o cabelo, aposte na descoloração do cabelo e na tintura. Mas se não quer utilizar amônia e água oxigenada por medo de prejudicar a saúde dos cabelos, o melhor é o tonalizante.

Atente-se às instruções

Thinkstock Como cada tintura é uma, o melhor é prestar atenção nas instruções





Cada tintura tem um tempo de ação, e respeitar o tempo do fabricante é essencial. Mas se ainda tem medo, converse com um cabeleireiro ou especialista para poder ter mais tranquilidade no procedimento.

Enxágue com segurança

Freepik/jcomp Enxágue bem os cabelos para retirar qualquer resíduo de tinta





Na hora de retirar o excesso de tinta, "use xampu sem sal, para remover o acúmulo da coloração e finalmente use um condicionador, creme ou máscara para hidratar, nutrir e reconstruir os fios e estabilizar o pH", diz Lucas.

Faça você mesma!

E para você que ainda tem dúvidas sobre como pintar o cabelo e inovar no visual, o iG Delas separou alguns tutoriais no Youtube! Agora é hora de mudar a rotina!

Com a mesma técnica dos salões de beleza, este tutorial ensina a pintar o cabelo sem manchas em casa e de forma barata.

Para aprender sobre tonalidade do cabelo e a cartela de coloração, este vídeo é uma ótima forma de entender melhor qual o melhor código de cor para o cabelo.

Neste tutorial, aprenda o passo a passo de uma boa coloração rosa no cabelo! O resultado é incrível e serve para homens e mulheres!





E para quem quer apostar em um azul, confira o tutorial de Gabbie Fadel e mude totalmente a cor dos cabelos!