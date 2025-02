Produção da Sigma Lithium deve superar expectativas em 2025

A Sigma Lithium Corporationproduziu aproximadamente 75 mil toneladas do concentrado de lítio neutro em carbono, social e ambientalmente sustentável no quarto trimestre de 2024 e atingiu cerca de 240 mil toneladas em volumes de produção e vendas para o ano. Com forte desempenho operacional e compromisso com o crescimento sustentável, a Sigma Lithium está bem posicionada para exceder sua meta de produção de 270.000 toneladas em 2025.

“Com a conclusão bem-sucedida do quarto trimestre, estamos demonstrando o domínio de nossas tecnologias inovadoras de industrialização verde para processamento de lítio e separação densa. Nossa Planta Industrial Greentech está entregando materiais de lítio que estão alinhados com os consumidores de veículos elétricos, e isso dá à nossa equipe um tremendo senso de propósito e realização. Exceder as metas de produção e comerciais no quarto trimestre reforçou nossa confiança em nossa capacidade de superar nossas metas de produção para 2025. Este ano notável é uma prova da busca incansável pela excelência por uma equipe altamente dedicada, mostrando que a inovação prospera em ambientes de trabalho diversos”, disse Ana Cabral, CEO e copresidente da Sigma Lithium.

Ana Cabral Gardner foi recentemente listada entre as líderes globais 50+ mais relevantes do mundo pela Forbes.

A executiva agradeceu também o abraço e apoio ao longo de 2024 de todos os stakeholders: dos vizinhos no Vale do Jequitinhonha, Governo Federal do Brasil, Governo de Minas Gerais, clientes, BNDES e acionistas. “As realizações da Sigma Lithium em 2024 não teriam sido possíveis sem vocês. Em 2025, estamos bem posicionados para superar as expectativas e trazer crescimento contínuo e prosperidade compartilhada para nossa região”.

A CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral Gardner, explica que, em dezembro do ano passado, a empresa decidiu parar de vender os rejeitos que continham lítio e investir nesse aperfeiçoamento da rota tecnológica para reciclá-los e produzir mais óxido de lítio. A busca por algo mais rentável teve como motivação a queda de 80% dos preços do lítio em 2023.

Conforme ela, com esse aprimoramento, a empresa aumentou o valor agregado do produto, elevou a produção de forma sustentável, utilizando a mesma área de antes, e passou a gerar mais renda, impostos e Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem).

A executiva destaca que a rota tecnológica da Sigma é uma vitrine para outras indústrias. “Hoje temos a melhor tecnologia de reciclagem do mundo, porque é zero químico, zero água potável e continua zero barragem de rejeitos, zero energia suja e zero carbono”, diz.

Construção da segunda planta está a todo vapor

Com previsão de ficar pronta em 2025, a Sigma está construindo uma segunda planta greentech no Grota do Cirilo, cuja capacidade de produção será de 250 mil toneladas de concentrado de lítio por ano, ou 34 mil toneladas de carbonato equivalente. O investimento estimado para a nova unidade no Vale do Jequitinhonha é de R$ 492 milhões.

As obras estão no processo de terraplanagem. Ao mesmo tempo, de acordo com Ana Cabral Gardner, a empresa já está solicitando os equipamentos da nova fábrica.

Segundo a executiva, a empresa precisará de mais 500 colaboradores para atuar na construção e pretende priorizar na contratação a mão de obra local, com o objetivo de fomentar o pleno emprego na região. Para isso, está executando um programa de capacitação da população das cinco comunidades vizinhas do complexo industrial.

Quando entrar em operação, a planta vai gerar 6,5 mil empregos indiretos – relacionados ao ecossistema de mineração, metalurgia, maquinário, caminhão, peças de reposição, entre outros segmentos. Esses postos de trabalho serão somados aos 15 mil indiretos já existentes.

Empresa idealiza terceira unidade e refinaria de sulfato de lítio na região

Recentemente, a Sigma também anunciou uma expansão mais robusta. A companhia projetou que vai mais do triplicar a produção atual no Vale do Jequitinhonha em três anos, alcançando 920 mil toneladas de concentrado de lítio, ou 125 mil de carbonato equivalente.

Para atingir essa marca, a empresa idealiza, para 2026, a construção de uma terceira planta greentech, capaz de produzir 400 mil toneladas do concentrado de lítio, ou 54 mil de carbonato equivalente, e, para 2027, de uma refinaria de sulfato de lítio, que integrada à nova unidade e contribuirá para o resultado com 20 mil toneladas.