Após descobrir câncer, repórter da Record agradece apoio que está recebendo

O jornalista Tom Bueno, que ficou conhecido por fazer reportagens no "Domingo Show, da Record TV , publicou um vídeo na última sexta-feira (2) contando que tinha descoberto um câncer de pele. O relato emocionante do repórter comoveu seguidores e ele passou a receber muito apoio nas redes sociais. Tom resolveu gravar outro vídeo agradecendo o acolhimento e fez um alerta.

Reprodução/Instagram Emocionado, Tom Bueno revelou câncer e agradeceu apoio





No vídeo em que contou sobre o câncer, Tom Bueno disse chorando: "Acho que nem sempre a gente consegue entender o que está acontecendo na nossa vida. Nessa quarentena, eu me dediquei ao autoconhecimento, a cuidar de mim mesmo. Antes da quarentena, eu procurei cuidar da pele porque eu não estava cuidando há um bom tempo e aí um anjo apareceu, doutor Felipe, me chamou para ir à clínica de última hora".

O repórter explicou que estava evitando de ir ao médico porque precisava tirar uma pinta do pé que o incomodava, mas tinha medo de fazer o procedimento por ser diabético: "Me assusta mexer em algumas partes periféricas [do meu corpo]". Tom acabou indo à consulta e o médico encontrando uma "pinta com característica estranha" que foi retirada e mandada para análise.

"Chegou o resultado. Foi confirmado um câncer de pele . Eu estou emocionado porque se eu tivesse esperado mais um pouco teria atingido a corrente sanguínea e poderia ter se espalhado pelo corpo", contou o repórter. O vídeo ganhou repercussão e ele passou a receber muitas mensagens positivas dos seus seguidores.

"Estou gravando esse vídeo mais tranquilo, só tenho a agradecer cada um que me mandou mensagem, me ligou, me mandou direct, eu não consegui responder todo mundo porque foram centenas, aliás, milhares de mensagens de várias partes do Brasil", disse o jornalista bem mais calmo.

"Eu me senti muito acolhido por todos vocês, obrigado mesmo. Aquele choro de alívio é porque de fato poderia ter tido um desfecho ruim essa situação. Serve de alerta! O intuito de eu publicar o vídeo foi para chamar a atenção de todos", explicou Tom Bueno que também agradeceu a Deus por ter descoberto o câncer no início.