Mulher desaparece em Alvorada do Oeste e família pede ajuda para localizá-la

A família de Maria Nilza horta da silva, está desesperada por informações que possam levar à sua localização. Ela foi vista pela última vez no dia 28, por volta das 14:30, na linha 13 com a T18, divisa entre Alvorada do Oeste e Úrupá, e desde então, ninguém teve mais notícias sobre seu paradeiro.

Maria Nilza estava vestida com uma blusa estampada e bermuda laranja no momento de seu desaparecimento. Ela tem cabelo curto de tom escuro e não tem tatuagens nem cicatrizes aparentes.

A família já registrou um boletim de ocorrência e as autoridades estão investigando o caso. Amigos e familiares estão fazendo buscas pela região e pedem que, caso alguém tenha qualquer informação sobre o paradeiro de Maria Nilza, entre em contato imediatamente pelo telefone ?(69) 99293?7609 ou com a Polícia Militar no número 190.

As redes sociais estão sendo usadas pela família e amigos para ampliar o pedido de ajuda. A comunidade de Alvorada do Oeste e Urupá tem se mobilizado para apoiar nas buscas e espalhar a mensagem para encontrar Maria Nilza.