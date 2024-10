Indústria do lítio impulsiona o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha em Minas

A Sigma Lithium, uma das principais protagonistas desse movimento, investiu R$3,8 bilhões em uma produção sustentável de lítio, atendendo ao mercado internacional. A empresa já gerou mais de 1.500 empregos diretos e cerca de 13 mil indiretos. Aproximadamente 85% da mão de obra contratada é local.

Esses investimentos contribuíram para o aumento significativo do Produto Interno Bruto (PIB) per capita nos municípios de Araçuaí e Itinga, que registraram um crescimento de 20% entre 2018 e 2021, de acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Compromisso social e sustentabilidade

Além da contribuição econômica, a Sigma Lithium se destaca por seu forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A empresa tem implementado diversos programas voltados à educação, infraestrutura e igualdade de gênero nas comunidades vizinhas às suas instalações. Um exemplo é o Fundo Dona de Mim, criado em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. Essa iniciativa privada é voltada à geração de renda para mulheres que se tornam microempreendedoras, promovendo inclusão financeira e empoderamento feminino. O programa já beneficiou 2 mil microempreendedoras e planeja ampliar suas atividades para alcançar 10 mil concessões de crédito, impactando diretamente cerca de 50 mil pessoas na região.

Educação e infraestrutura para comunidades locais

Outro foco importante da Sigma é a educação. O programa “Educação que Transforma” inclui a construção e reforma de escolas e creches em comunidades rurais, além da implementação de programação cultural e esportiva em horário integral. Atualmente, quatro escolas foram construídas, atendendo 320 alunos, e a empresa planeja reformar e ampliar outras seis escolas, beneficiando mais 480 crianças e adolescentes. Esses esforços fazem parte de uma estratégia para preparar os moradores da região para oportunidades de emprego na mineração e setores relacionados.

Segurança hídrica e alimentar

A Sigma Lithium também investe em projetos para garantir a segurança hídrica e alimentar das comunidades. O programa “Seca Zero” beneficia agricultores locais com a construção de estruturas de captação de água da chuva, promovendo a irrigação e gerando 7 mil empregos. A meta é construir 2 mil estruturas de captação, beneficiando 10 mil pessoas.

Além disso, o programa “Água para Todos” já distribuiu mil caixas d’água, garantindo o abastecimento de água potável para 6 mil pessoas. O objetivo é ampliar esse número para três mil caixas, beneficiando 18 mil pessoas. Em paralelo, o programa “Fome Zero” distribui mais de 3 milhões de refeições por ano, impactando cerca de 36 mil pessoas na região, especialmente durante a pandemia da Covid-19.

Modelo para o futuro da mineração

Com seus projetos, a Sigma Lithium se consolidou como a maior investidora privada no Vale do Jequitinhonha, integrando desenvolvimento econômico, social e ambiental. O impacto positivo de suas iniciativas serve como exemplo para outras empresas que estão se instalando na região, à medida que a demanda global por lítio continua a crescer.

A atuação da Sigma Lithium está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo igualdade de gênero, crescimento econômico, redução de desigualdades e segurança hídrica e alimentar para as comunidades locais.

Sigma Lithium participa da Exposibram 2024, maior evento brasileiro de mineração

A CEO da Sigma Lithium Ana Cabral, estará em dois painéis sobre temas estratégicos para o setor.

A Sigma Lithium, empresa brasileira e uma das líderes na produção de lítio do mundo, estará na Exposibram 2024, o maior evento de mineração do Brasil e um dos maiores da América Latina. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o congresso acontecerá entre os dias 9 e 12 de setembro, em Belo Horizonte (MG). A feira reunirá mineradoras globais, fornecedores e especialistas para discutir o futuro do setor, promovendo rodadas de negócios e painéis sobre desafios e oportunidades no campo da mineração.

A Sigma Lithium terá uma participação ativa nos debates. Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium, será uma das principais debatedoras em dois painéis da Exposibram. No dia 11, ela discutirá os projetos de pesquisa e investimentos relacionados a minerais críticos e estratégicos, ao lado de executivos como Carlos Neves, COO da Hydro Norsk, e Marc Fogassa, chairman da Atlas Lithium Corporation. Já no dia 12, Cabral participará de um debate sobre estratégias para aumentar o valor agregado dos bens minerais brasileiros, com a presença de Gisele Salvador, CFO da Alcoa Brasil, e Ricardo Fonseca de Mendonça Lima, CEO da CBMM. Ambos os painéis prometem discutir as perspectivas de crescimento do setor, com foco em inovação e sustentabilidade.

Compromisso com responsabilidade social

Durante a Exposibram, você terá a oportunidade de conhecer o programa que é uma parceria da Sigma Lithium com o Grupo Mulheres do Brasil. O Programa de Microcrédito Fundo Dona de Mim, em Itinga e Araçuaí, é a maior iniciativa privada no Brasil voltada à geração de renda de mulheres que se tornam microempreendedoras a partir de suas vocações e sonhos.

O programa ofereceu a 2 mil empreendedoras um microcrédito de R$ 2.000 (dois mil reais), além de orientá-las financeiramente. Ele está em fase de expansão e a meta é alcançar 10 mil concessões de crédito na região impactando positivamente 50 mil pessoas da região.

Ana Cabral, o apoio ao programa é uma demonstração do compromisso da Sigma Lithium com a mineração sustentável, justa e responsável. “A geração de renda e a sustentabilidade na região onde operamos são prioridades para nós. Somos a maior investidora no Vale do Jequitinhonha, a região cresceu 20% no último ano, o melhor resultado em todo o estado de Minas Gerais. Hoje, geramos 21 mil postos de trabalho, sendo, 1.500 empregos diretos e, aproximadamente, 13 mil indiretos, com 85% de mão de obra local. Estamos comprometidos não apenas com a preservação dos ecossistemas, mas também com o desenvolvimento econômico e social das comunidades. Nossas operações possuem rastreabilidade socioambiental”, afirmou a executiva.