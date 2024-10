Alvorada do Oeste - Veja prévia do concurso público municipal

O Instituto Exata anunciou uma prévia sobre a abertura de um novo concurso público para a cidade de Alvorada do Oeste, interior de Rondônia. A postagem incentiva os interessados ??a se prepararem, fornecendo informações iniciais sobre o que está por vir.

As inscrições serão abertas em breve, com detalhes sobre as vagas, cargos e níveis de escolaridade a serem divulgados posteriormente.

Continuaremos veiculando às futuras atualizações e convocações no alvonoticias sobre o Concurso Público de Alvorada.

Para conferir as informações, acesse o link oficial: [Instituto Exata]( https://www.institutoex.