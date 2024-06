Urupá - Associação dos Pequenos Produtores Rurais Martim Pescador Comemora Aquisição de Secador Rotativo para Café e Cereais

Minas Gerais Há 2 anos Em Agropecuária Secretaria de Agricultura anuncia investimento de R$ 6,4 milhões em obras de infraestrutura no Projeto Jaíba Serão realizadas macrodrenagem e a reparação de trecho do Canal CP3 onde foram identificados vazamentos que colocavam a estrutura em risco

Minas Gerais Há 2 anos Em Agropecuária Exportações do agronegócio mineiro mantêm crescimento e registram novo recorde Produtos foram enviados para 172 países. Valor alcançado de US$ 12,9 bi, no acumulado até outubro, já supera todo o valor alcançado no ano passado