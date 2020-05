Truque de cores: 9 dicas para mudar as dimensões da sua casa só com a pintura

Durante a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), muitas pessoas estão querendo mudar a casa. Com tempo de sobra, mas com querer toda a quebradeira de uma obra - afinal, quem pode está em casa -, a alternativa é investir na pintura das paredes.

Pixabay Fazer uma pintura na parede pode ser uma alternativa de mudar a casa sem sujeira

Não existe nada melhor para renovar os ambientes da casa ou escritório do que a pintura . É um procedimento rápido, fácil de fazer e que não produz pó. Além disso, investir nas paredes coloridas pode dar um novo significado para a decoração e melhorar os sentimentos dos moradores.

E você sabia que as cores são capazes de provocar ilusões de ótica? Com a escolha correta, é possível dar sensação de amplitude, alongamento, retração e muito mais. Para que você teste esses conceitos durante o isolamento social , o Delas conversou com a Anjo Tintas que passou nove dicas de efeitos com a combinação certa de tintas nos lugares certos.

1. Encurtar o cômodo

Reprodução/ Anjo Tintas Algumas técnicas de pintura podem deixar o ambiente menor, maior ou mais aconchegante

Se há algum ambiente muito grande em casa e você quer dar a sensação de aproximação, invista em tons escuros na parede de fundo em contraste com as cores mais claras.

2. Compactar

Reprodução/ Anjo Tintas Técnica para compactar

Outra opção para cômodos muito grandes é a sensação de compacto. Se você quer passar a sensação de proximidade e aconchego, invista em cores escuras. Elas dão a ilusão de um ambiente menor.

3. Ampliar

Reprodução/ Anjo Tintas Técnica para ampliar os espaços

Agora, se você mora em um apartamento muito pequeno e quer que ele pareça maior, fuja das cores escuras. São as cores claras em todas as paredes que dão a sensação de amplitude.

4. Alargar

Reprodução/ Anjo Tintas Técnica de pintura para alargar o ambiente

Se o seu objetivo é alargar o espaço, invista em tons claros nas paredes laterais e deixe as cores escuras para o teto e o fundo. É uma ótima opção para corredores estreitos.

5. Rebaixar o teto

Reprodução/ Anjo Tintas Técnica para rebaixar o teto

Se o teto de algum ambiente for muito alto, pintá-lo em tons escuros contrastando com paredes em tons claros passa a sensação de rebaixamento.

6. Alongar

Reprodução/ Anjo Tintas Técnica para alongar os ambientes com a pintura de parede

Para deixar os ambientes mais longos, combine paredes escuras com teto em cor clara. Isso reforça as linhas horizontais, passando a sensação de um ambiente comprido.

7. Estreitar

Reprodução/ Anjo Tintas Técnica para estreitar o cômodo

Investir em cores escuras para paredes opostas e em teto e fundo claros. Essa combinação dá a sensação de um ambiente longo e estreito.

8. Destacar

Reprodução/ Anjo Tintas Técnica para destacar uma parede no ambiente

Para dar destaque a uma parede, mantenha ela com uma cor específica e pinte as demais de outra cor. Se quer dar destaque para uma cor mais clara, pinte as paredes opostas e o teto com cores escuras.

9. Encurtar paredes

Reprodução/ Anjo Tintas Técnica para encurtar as paredes

Se quer deixar as paredes mais curtas, a técnica mais indicada é dividir a altura e pintar a parte de cima com tons mais escuros.

